Congo-Kinshasa: A l'Occasion du 74ème Anniversaire de la Fondation de la République Populaire Démocratique de Corée

*Le Président Kim Il Sung publie le programme politique dugouvernement de la République populaire démocratique de Corée(RPDC) lors de la première session de l'Assemblée populaire suprême dela RPDC (septembre 1948)

Les idées du Juche et la RPDC d'aujourd'hui

Plus de 70 ans durant, la République populaire démocratique de Corée faisait l'objet de la pression, de la menace et du chantage, des sanctions et du blocus d'une dureté sans précédent dans l'histoire, exercés par les forces hostiles sur tous les plans politique, économique, militaire et diplomatique.

Surtout, les défis auxquels devait faire face ce pays pendant plus de dix dernières années étaient si atroces et périlleux que nul autre n'aurait pu tenir même un seul jour.

Cependant, aucune difficulté n'a pu ni arrêter ni ralentir la progression du peuple coréen. Où en est donc l'arcane ? On peut l'expliquer par ce que le peuple coréen s'est armé immanquablement des idées du Juche.

Ces idées créées par le Président Kim Il Sung, fondateur de la RPDC, et approfondies par Kim Jong Il, Président du Comité de la défense nationale, peuvent se résumer à ceci : Les masses populaires sont maîtres de la révolution et du développement du pays, et elles ont en elles la force de les promouvoir ; c'est-à-dire, chacun est maître de son destin et a les forces de le façonner.

Elles sont donc devenues l'idée directrice de la RPDC et se sont concrétisées dans l'édification de l'Etat.

Aujourd'hui, sous la direction de Kim Jong Un, Président des affaires d'Etat, le peuple coréen s'imprègne de plus belle des idées du Juche et s'en tient toujours fermement aux principes de l'indépendance politique, de l'indépendance économique et de l'autonomie en matière de défense nationale, comme l'exigent les idées du Juche.

L'indépendance est vitale pour la RPDC.

Chaque ligne et chaque politique, ce pays les élabore à sa manière en ne tenant compte que des exigences et intérêts de son peuple et conformément à sa situation, non pas en imitant l'exemple d'autrui ou suivant les instructions de ce dernier.

Le 12 décembre 2012, la RPDC a réussi à lancer le satellite artificiel de la Terre " Kwangmyongsong-3 "-2. C'était un lancement tout à fait juste qui se répondait entièrement à la loi internationale sur l'utilisation de l'espace aux fins pacifiques.

Or, les forces hostiles, s'obstinant à le qualifier de " lancement d'une missile à longue portée ", sont arrivées à déchaîner une campagne de " sanctions " internationales à l'encontre de la RPDC, en mettant en cause ledit lancement à caractère pacifique, dans le but d'empêcher celle-ci de se renforcer.

La RPDC, en condamnant avec véhémence les manœuvres de " sanctions ", a pris des mesures résolues pour faire face aux défis des forces hostiles.

A cette occasion, la communauté internationale a su se persuader profondément de la ligne d'indépendance intrépide de la RPDC qui ne recule le moins du monde dans sa lutte menée pour réaliser la richesse, la puissance et le développement du pays et sauvegarder l'intérêt suprême de la nation.

La RPDC est un pays d'autodéfense doté d'un puissant potentiel de défense nationale que nul n'ose jamais mépriser.

La revue consacrée au 90e anniversaire de la fondation de l'Armée révolutionnaire populaire coréenne tenue le 25 avril dernier sur la place Kim Il Sung à Pyongyang en dit long.

Ont passé la place de la revue les colonnes de défilé et les colonnes d'unités motorisées des forces armées de la République, héritières des traditions de la Résistance antijaponaise, et renforcées en une puissante armée invincible préparée tant sur les plans idéologique et moral que du point de vue militaire et technique, en enregistrant victoires et gloires dans les pages de l'histoire.

Remarquons que la présente parade militaire est une manifestation des armes de pointe de la RPDC qui se développent avec une rapidité fulgurante ces derniers temps.

Le missile de croisière à longue portée, l'engin téléguidé tactique de nouveau modèle, le missile antiaérien, le missile hypersonique " Hwasong-8 ", l'engin balistique à partir d'un sous-marin de nouveau type, le missile hypersonique et le missile balistique intercontinental de nouveau modèle " Hwasongpho-17 " sont tous des armes de pointe qu'on a réussies l'année dernière et cette année dans les tirs d'essai.

En quelques années, la RPDC est parvenue à posséder toutes sortes d'armes absolues, le monopole des grandes puissances nucléaires, et à faire un bond pour mettre au point des armes Juche sans précédent.

Au jugé, une autre arme de pointe serait mise au point avec plus de rapidité.

La RPDC est un pays du peuple marqué de l'idée de primauté des masses populaires.

Cette idée ayant pour l'essentiel la divinisation du peuple et le dévouement absolu à celui-ci constitue l'idéal politique et le mode de gouvernement de ce pays-là.

Ces dernières années, l'offensive des forces hostiles contre la RPDC atteignait son paroxysme, et ce pays est frappé par d'affreuses calamités naturelles qui se succédaient plusieurs années, s'y ajoutant une crise sanitaire mondiale.

Dans ces pires circonstances, la RPDC s'est employée à améliorer sans cesse le niveau de vie de la population.

Malgré la pénurie générale et les difficultés, elle a construit successivement les nouvelles cités modernes, dont la cité Ryomyong et la cité de Songhwa.

Partout dans le pays ont surgi comme pousses de bambou après la pluie les centres de vie culturelle et récréative, entre autres le parc aquatique de Munsu, la station de ski de Masikryong et la zone de villégiature des sources thermales de Yangdok, et les établissements de service médical avancés, dont l'hôpital d'odontologie Ryugyong et le complexe ophtalmologique Ryugyong.

Cette année, la vie de la population connaîtra un progrès remarquable grâce à la construction de dizaines de milliers de logements, de réseaux de services publics et d'édifices publics modernes à la capitale et en province, notamment le secteur de Hwasong à Pyongyang, le secteur de Komdok, centre de production de minerais de grande envergure, et la grande ferme de culture en serres de Ryonpho, dit-on.

C'est certes une démonstration de la justice et de la vitalité de la ligne d'édification d'une économie nationale indépendante, ligne soutenue par la RPDC pendant plusieurs dizaines d'années.

La communauté internationale devrait apprécier encore une fois la politique de primauté des masses populaires appliquée par la RPDC qui stabilise l'économie nationale par ses propres moyens et consolide davantage son indépendance économique malgré les sanctions et blocus des forces hostiles.

La RPDC s'attache à développer les relations extérieures selon les idées d'indépendance, de paix et d'amitié.

Animé de cet idéal, Pyongyang renforce l'amitié et la coopération par ses activités extérieures dynamiques et sérieuses, et contribue efficacement à l'assurance de la sécurité de la péninsule coréenne et de l'Asie du Nord-Est et à la défense de la paix du monde.

De même, Pyongyang entend renforcer l'union et la solidarité avec les pays socialistes, et développer selon les principes de l'égalité et de la réciprocité les relations d'amitié et de coopération avec tous les pays du monde qui traitent amicalement son pays.

Horaire du Secrétaire général Kim Jong Un

Comment le Secrétaire général Kim Jong Un passe son temps ? On va l'expliquer par quelques faits.

Son opinion sur " aujourd'hui "

Ces plus de 10 dernières années où il dirigeait la République populaire démocratique de Corée, le Secrétaire général était toujours le premier à se lever le matin et travaillait avec dynamisme.

L'opinion qu'il a sur " aujourd'hui " est tout à fait exceptionnelle.

Un beau jour, il déclara en présence de ses collaborateurs : J'ai une autre opinion sur la notion d'aujourd'hui que vous autres. En général, les gens entendent par " jour présent " le temps jusqu'au soir où prend fin le travail ou jusqu'à 0 heure. Mais moi, je le considère comme jusqu'à 5 heures à l'aube du jour suivant et je travaille jusqu'à ce temps-là. Voilà bien pourquoi, à 5 heures du matin de tout à l'heure, je viens de dresser le bilan de travail et d'établir le projet à mettre à exécution aujourd'hui.

Voilà ce qui s'était passé à l'aube du 15 septembre 2021.

Le Secrétaire général appela par téléphone un responsable du comité du Parti de la ville de Pyongyang pour lui dire de l'état de qualité du lait en poudre à alimenter aux enfants. Et de poursuivre : J'ai goûté tout à l'heure du lait en poudre fabriqué à titre d'essai par la ville de Pyongyang. Toutefois, je ne le trouve pas propre au lait quant au goût et à la couleur. Ce disant, il indiqua l'un après l'autre des défauts du point de vue qualitative et lui recommanda d'amener les hommes du secteur concerné, notamment ceux du domaine de l'industrie alimentaire, à étudier la cause de ces points faibles.

Un peu plus tard, il l'appela de nouveau au téléphone pour insister sur la nécessité d'être irréprochable dans la production du lait en poudre, étant donné que celui-ci est destiné à la nourriture de nos enfants. Il était alors 4 heures 20 minutes du petit matin.

Sa journée intensive

Une bonne année, en deux mois de l'été, le Secrétaire général Kim Jong Un inspecta plus de 60 unités d'activité, ce qui fut connu au public. En ce temps-là, malgré ses occupations de l'ensemble des affaires du pays : activités du Parti et du gouvernement et celles de divers secteurs politique, militaire, économique et culturel, il alla sur les terrains pour diriger les affaires jusqu'aux détails.

L'année dernière, il fit le tour de l'école secondaire du second cycle de Chongbong de la ville de Samjiyon. Quand il terminait sa visite, ce fut l'heure du déjeuner bien passée.

Pourtant, disant qu'il doit continuer ses tournées d'inspection, sinon il deviendrait bientôt sombre, il hâta le pas pour son autre itinéraire.

De tels exemples sont légion.

Un jour, ses collaborateurs, soucieux de la santé du Secrétaire général qui travaillait jusqu'à l'aube, le prièrent de se reposer tant soit peu.

Alors, Kim Jong Un leur fit remarquer : Ce qui me manque le plus, c'est le temps. Maintenant, j'ai de si nombreuses affaires à faire que je passe toute la nuit blanche. Malgré cela, il me manque toujours de temps. Vous me dites de me reposer un peu dans la salle d'attente. Je vous comprends bien, mais je dois continuer mon travail.

Ce disant, il partit de nouveau pour faire sa tournée d'inspection.

Un jour de septembre de l'année dernière, vers 4 heures du matin, il appela un cadre au téléphone.

Faisant un rapport sur ses activités, l'interlocuteur exprima son inquiétude sur la santé du Secrétaire général. Alors, celui-ci insista : Il vous faut penser du peuple, plutôt que de moi. Nous devons travailler beaucoup en ménageant du temps, quitte à passer la nuit blanche, pour que le peuple puisse mener une vie heureuse sans aucun souci.

Ses heures passées sans compter

Le 7 octobre 2015, le Secrétaire général inspecta la région de Rason qui avait été submergée par une inondation due à des catastrophes naturelles.

En se frayant un chemin de plus de 2 000 ri (un ri équivaut à 0,4 km) à travers l'air, la mer et le col, il y arriva pour visiter des maisons magnifiques fraîchement construites. Après les avoir examinées, il déclara : A la pensée des actions d'éclat accomplis par des militaires de l'Armée populaire, j'en suis vivement touché, et j'ai vraiment envie de les faire connaître à la face du monde. Je voudrais donc me faire photographier en souvenir avec eux, sinon, je ne pourrais partir.

Or, convoquer tous les militaires dispersés ça et là dans les chantiers de construction, ça prendrait assez de temps. A l'époque, le temps était bien précieux pour lui, puisqu'on était à la veille des festivités du 70e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée.

Malgré ses multiples occupations, il passa une heure et demie à attendre les militaires pour se faire photographier avec eux, soit 40 000 personnes.

Un autre jour de mai 2013, lors de sa visite de la colonie de vacances de la ville de Pyongyang pour alpinisme au massif Myohyang, il dit : Puisque je suis venu là, il me faudrait voir les petits campeurs et me faire photographier avec eux, sinon, ils en regretteraient trop.

Sur ce, il attendit le retour des campeurs, et ce n'est qu'après s'être fait photographier avec eux qu'il quitta la colonie de vacances.

A remarquer qu'il examinait d'innombrables plans relatifs à la construction de 10 000 logements dans la cité de Songhwa, qui s'achèvera en avril 2022. L'examen demandait l'énormité du temps. Toutefois, le Secrétaire général ne lésina pas de temps sur le bien-être du peuple.