Congo-Kinshasa: Ayant décidé de créer l'ACR avec une vision novatrice, Eliezer Ntambwe et Auguy Kalonji lancent des signaux forts pour 2023

Les prochaines échéances électorales en République Démocratique du Congo s'annoncent palpitantes après le lancement de l'Action Commune pour la République (ACR), parti cher aux députés Eliezer Ntambwe, élu de la Lukunga, et Auguy Kalonji, élu de la Tshangu, qui, désormais, se sont engagés à offrir une alternative crédible au peuple congolais. Tenez ! Sous les couleurs de l'ACR, les deux élus les plus proches de la population ont choisi le bon moment pour se lancer dans la bataille visant l'instauration d'un véritable Etat de droit fondé sur des valeurs républicaines avec l'idée de damer le pion à quiconque lors des joutes électorales qui, en principe, devront se tenir en 2023.

Devant une foule immense ayant pris d'assaut la Foire internationale de Kinshasa (Fikin), samedi 03 septembre, lors de la cérémonie du lancement du parti, Eliezer Ntambwe a indiqué aux milliers de kinois que l'Action Commune pour la République (ACR) repose sa vision sur plusieurs piliers notamment, l'amour de mieux servir le pays, le patriotisme, la justice, la démocratie, la quête permanente de l'excellence et la sécurité.

"La vision de notre parti repose sur la valeur ajoutée qu'elle imprègne, fondée sur le pouvoir de l'amour qui est de faire la politique autrement. Cette valeur ajoutée est l'apport significatif du supplément politique basé sur la conduite de changement menée par des leaders efficaces, transformationnels et compétents en matière de gouvernance publique axée sur les idéaux, les résultats et impact durable ", a expliqué le Président du parti.

Pour lui, il s'avère nécessaire de promouvoir la qualité du leadership et de l'efficacité des animateurs des institutions de la République Démocratique du Congo à différents niveaux. "C'est dans cette perspective que la vision du parti politique "Action commune pour la République" s'inscrit en vue de propulser une nouvelle classe pouvant assurer le changement dans lequel les jeunes jouent un rôle prédominant, basé sur le changement des mentalités, des valeurs d'amour, d'altruisme, de patriotisme, d'intérêt général et de compétences pour bâtir une classe politique fondée sur la démocratie, la bonne gouvernance, les réalisations des droits humains, l'Etat de droit ainsi que développement durable et intégral", a ajouté l'élu de la Lukunga.

Selon Auguy Kalonji, l'homme de Terre jaune pour les intimes, l'ACR vient redonner espoir là où déception et scepticisme ont semé le doute à cause des promesses fallacieuses de plusieurs partis politiques. D'après lui, au niveau de cette nouvelle formation politique, les membres sont au centre de toute action. "Le parti sera l'antithèse de ce qu'on a déjà vu, mais dans notre parti politique les militants s'appellent des capables et non des camarades comme d'habitude. Une nuance qui bannit toute tendance à l'accaparement du parti par un individu, leader soit-il. Chez nous, tout le monde a son rôle à jouer. On refuse des titres pompeux, comme autorité morale, lesquels ont largement contribué à la déification des présidents des partis politiques", a expliqué l'Honorable Kalonji, vice-président du parti.

Au cours de la même activité du lancement du parti, Ndeko Eliezer a condamné les massacres et autres actes de violence qui sévissent pour l'heure dans la partie Est du pays et dans le territoire de Kwamouth, dans la province du Maï-Ndombe.