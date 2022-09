Congo-Kinshasa: Vicaire dominical à Fatima / Kinshasa - Le Père Prosper Mbumba célèbre ses 10 ans de sacerdoce

Le père Prosper Mbumba Phanzu, vicaire dominical à la paroisse Notre-Dame de Fatima, a célébré dimanche 04 septembre 2022, en sa paroisse même, une messe d'action de grâce pour ses dix ans de sacerdoce. Au cours de cette célébration eucharistique, le vicaire a fait savoir que le message de ce dimanche est un message que le Seigneur lui lance personnellement, un message qui appelle tout homme à placer le Seigneur au centre de sa vie. Plusieurs évêques, prêtres, membres de famille étaient tous venus prier avec les paroissiens de Fatima, pour le don du sacerdoce que le Seigneur a accordé au père Prosper Mbumba.

"J'ai toujours senti la présence de Dieu dans ma vie", a-t-il affirmé. Car, c'est lui qui appelle et c'est lui qui dirige, a-t-il ajouté.

Pour lui, C'est une grande joie d'en arriver à dix ans. Il a à cette même occasion implorer le seigneur de continuer à guider ses pas et à faire de lui un bon pasteur pour le bien être des croyants.

A en croire le père, ce 23ème dimanche de Temps ordinaire dans l'année liturgique C, est un dimanche spécial pour lui. Un jour où les écritures nous ont invités à la sagesse, en donnant priorité à Dieu dans notre vie. " Il n'y a pas meilleur interpellation pour un prêtre que je suis ", a-t-il lancé.

"C'est ça le message que le seigneur me lance personnellement à moi en ce jour d'anniversaire", a-t-il renchéri.

C'est ainsi qu'il a demandé que le seigneur lui remplisse de cette grâce de la sagesse, car, a-t-il dit, la sagesse vient de Dieu, c'est Dieu qui donne la sagesse, et cette sagesse qui nous pousse à savoir, vivre selon la crainte de Dieu.

" Savoir que la vie est courte, nous aide à comprendre que nous devons vivre notre vie pour la gloire de Dieu et le bien être des autres et c'est ça, savoir mettre en pratique la sagesse qui vient de l'esprit saint ", a fait savoir le vicaire.

Pour la continuité au service du seigneur, le père Prosper Mbumba Phanzu a demandé à Dieu de faire de lui ce qu'il veut." Il m'a choisi à son service, je suis comme un instrument entre ses mains, je sais que Dieu a des projets sur moi. Que tout ce fasse selon sa volonté et qu'il guide mes pas' 'a-t-il conclu.

Cette journée de célébration qui a débuté par une messe d'action de grâce, s'est clôturée par une réception à la maison Syméon dans la commune de la Gombe.

Petite biographie

Ordonné prêtre le 02 septembre 2012, à Mbata Mbenge dans le Kongo-central, le père Prosper Mbumba Phanzu est né le 05 Août 1979..

Prénovice de la Congrégation du Cœur immaculé de Marie de 2001-2004, il obtient le diplôme de graduat en philosophie. Novice du CICM de septembre 2004 en septembre 2005.

Il a étudié l'anglais à Manille, aux philippines.

De 2006-2010 professeurs de Théologie à Maryhill School of Theology à Manille. De 2010 à 2018, il devient superviseur de l'Ecole Maternelle My Home Kindergaten, traduction du livre 10 neuvaines pour toutes les nécessités du Français en Mongole. Fondateur et premier curé de la paroisse Miséricorde Divine Erdenet.

Il a suivi d'autres formations telles qu'aumônier d'hôpitaux, certificat en religion and conflict, brevet en journalisme à l'APIC, diplôme en journalisme du centre de formation à distance de Bruxelles.

Le père parle six langues, notamment Kiyombe, Kikongo, Lingala, Français, Anglais et Mongole.

Comme journaliste, il a à son actif, plus de 70 articles de nouvelles publiés dont 1 à asianews, 4 à vaticannews.va, 15 dans le journal La Prospérité et au moins 52 à fides.org. Il a également animé pendant une année, l'émission " parlons des livres" à la Radio Elikya.

Le père Prosper Mbumba Phanzu est actuellement directeur des éditions du CRP et des éditions l'Epiphanie, vicaire dominical à la paroisse Notre-Dame de Fatima, et aumônier de la communauté anglophone, journaliste correspondant de Fides, l'agence de presse des œuvres pontificales Missionnaires, basée au Vatican et étudiant en G2 à l'IFASIC.