Madagascar: Religion - Grande ferveur des catholiques à Antsirabe

La dixième édition des Journées mondiales de la jeunesse s'est terminée hier, par une grande messe. Le prochain rendez-vous aura lieu à Toamasina en 2026. Le rideau est tombé sur la dixième édition des Journées mondiales de la jeunesse, JMJ. Ni le froid, ni la poussière, ni la fatigue, ni les quelques soucis d'organisation, n'ont empêché les jeunes catholiques de célébrer avec grande ferveur leurs journées qui se sont déroulées à Antsirabe, du 30 aout au 4 septembre. Ces deux derniers jours ont été, particulièrement, féériques. Les pèlerins priaient, louaient le Seigneur, en chantant et en dansant, pendant la veillée de prière et la messe de clôture qui se sont tenues en plein air à Antsahatan-teraka, les 3 et 4 septembre.

"Il a fait très froid, cette nuit (ndlr: de samedi à dimanche), surtout à l'aube. Les matelas, les draps et les couvertures ont été trempés lorsque la brume est tombée vers 2 heures du matin. Mais marcher avec Dieu n'est pas facile. Nous avons supporté le froid, cela n'a pas été aussi dur que les tortures que Jésus avait dû endurer à son époque", témoigne Félicia, une jeune catholique en provenance d'Ambovombe dans l'Androy, habituée à la chaleur. La température minimale a chuté à 7°C, à Antsirabe, hier à l'aube, selon le service de la météorologie, pendant que les pèlerins, des jeunes, quelques adultes et enfants, ont passé leur nuit en plein air. Beaucoup ont fait des feux pour se réchauffer.

Nombreuses difficultés

La dixième édition des JMJ s'est démarquée par la présence importante de pèlerins. La colline d'Antsahatanteraka a été le lieu de rendez-vous d'une multitude de catholiques, samedi et dimanche. Plus de trente mille personnes ont assisté voire participé à cet évènement. Antsirabe a eu un peu de mal à gérer tout ce monde, réparti dans une cinquantaine de centres d'accueil. Il y a eu de nombreuses difficultés: dans la cuisson du riz, par exemple, car des pèlerins ont mangé du riz non ou mal cuit et des aliments froids.

Des difficultés également dans l'approvisionnement en eau et en électricité dans les centres d'accueil. De mauvaises organisations des salles d'hébergement ont été aussi constatées : des pèlerins, hommes et femmes, ont dû dormir dans une même pièce, alors qu'ils devaient le faire séparément. D'autres ont dû changer de centres d'accueil, car les salles prévues pour les recevoir n'étaient pas prêtes.

Mais la spiritualité des pèlerins a su vaincre tous ces problèmes. C'était l'occasion pour eux de renforcer leur foi, de souder les liens d'amitié entre les fidèles et d'avoir une nouvelle vision de la vie. De nouvelles personnes, pleines d'espoir et prêtes à agir pour développer l'Église et la société repartent chez elles.

"Je ne vais plus rester les bras croisés. Je vais contribuer au développement de notre Église et de notre communauté. J'envisage, entre autres, de me lancer dans l'emploi vert, pour la sauvegarde de la maison commune, comme l'a souligné le message du Pape François qui a été véhiculé tout au long de cette dixième édition des JMJ", lance David Jean Robert, un pèlerin en provenance de Befandriana-Nord, dans le diocèse d'Ambanja.

Les évêques ont encouragé les jeunes à protéger l'environnement, durant les JMJ. "Commencez le reboisement chez vous. N'ayez pas une attitude cupide. Ne détruisez pas l'environnement pour de l'argent facile. Préservez votre avenir", ont-ils exhorté, tout au long de cet évènement.