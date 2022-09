Afrique de l'Est: Football - Barea U23 - 13 locaux et 11 expatriés contre les Seychelles

Des revenants, de nouvelles têtes et des confirmations. La liste des 24 joueurs sélectionnés par le technicien franco-algérien, Boualem Mankour pour la double confrontation contre les Pirates seychellois ne comporte pas trop de surprise. Huit joueurs qui figuraient dans la pré-liste comprenant des réservistes ne feront pas partie de l'aventure. Les joueurs qui ont fait leur preuve surtout du côté des expatriés sont confirmés dans leur poste à l'image du capitaine Kalvin Paul, de Matis Rakotomahanina, et de Marwan Zilofo.

Ces trois joueurs ont tous été convoqués depuis le premier regroupement au mois de novembre 2021. Des joueurs font aussi leur retour au sein de la sélection junior, entre autres le gardien Enzo Breviglieri, l'attaquant, Saya Seha, le défenseur Sandro Rabarivony.

Deux autres joueurs ayant déjà été sélectionnés chez les Barea A à savoir Arnaud Andrianantenaina et d'El Hadary Raheriniaina sont aussi retenus pour ce début des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) U23. D'après le règlement de la CAF, seuls les joueurs nés après 2001 pourront être sélectionnés au sein de la sélection nationale. Selon le programme établi par l'UFICASM, un regroupement des locaux pourrait débuter d'ici le 12 septembre sous l'égide de Hery Be, le coach-adjoint chargé de la préparation des joueurs locaux.

Le coach plus le staff technique en provenance de France et les joueurs expatriés sont attendus à partir du 20 septembre avec le début des journées FIFA. Pour le moment, le clan malgache attend la réponse de la CAF sur la possibilité de disputer la double confrontation Madagascar-Seychelles à Antananarivo les 24 et 27 septembre prochains.

La liste des joueurs

Gardiens de But :

Enzo Breviglieri (Dijon FC, France)

Tsanta Ramintsoa (Jet Kintana, Antananarivo)

Cleever Randriamampionona (Tia Kitra FC, Toamasina)

Défenseurs :

Matis Rakotomahanina ( RU Letzebuerg, Luxembourg)

Lalane Randrianandrasana (Uscafoot, Antananarivo)

Mick Rafiakarana (Aubagne FC, France)

Claude Hajatiana Ratsimbazafy (Zanakala, Fianarantsoa).

Sandro Rabarivony (Stade Laval, France)

Safidy Fortun (FC Nantes, France)

Issouf Jaovelo (JTM FC, Mahajanga)

Mahavy Randrianarisoa (Mama FC, Fianarantsoa)

Milieux de Terrain :

Mamisoa Rakotosoa (Elgeco Plus, Antananarivo)

Kalvin Paul (Deols FC, France)

André Todisoa (Fosa Juniors FC, Mahajanga)

Efraima Raderalazasoa (Zanakala FC, Fianarantsoa)

Rayan Rakotoarisoa (IS Selongey, France)

Pareil Randriamampionona (Jet Kintana, Antananarivo)

EL Hadary Raheriniaina (St Michel United, Seychelles)

José Raharijaona (Mama FC, Fianarantsoa).

Attaquants

Andoniaina Randrianantoandro (Ajesaia, Bongolava)

Sayha Seha (Olympique de Marseille, France)

Ryan Hery Rajaonarivelo (Disciples FC)

Marwan Zilofo (Sc Chenois, Suisse)