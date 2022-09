Madagascar: Morondava - Un gendarme et 13 dahalo abattus par balles durant une course-poursuite

Suite à l'attaque perpétrée des dahalo qui s'est soldée par la mort d'un opérateur français de 67 ans dans le fokontany d'Ankijabe, commune de Bemanonga, district de Morondava, vendredi 2 septembre dernier vers 5 heures du matin, le bilan de l'opération menée par les forces de l'ordre pour traquer les malfaiteurs était lourd. Un gendarme est tombé sous les balles des dahalo. Deux autres, dont le commandant de la compagnie de Morondava, ont été blessés. 13 dahalo ont été mis hors d'état de nuire.

Pour rappel, des dizaines de dahalo lourdement armés ont investi le fokontany d'Ankijabe. Ils y sont venus pour attaquer la ferme d'élevage de bovins et de caprins, tenue par ce ressortissant étranger dans la localité. Dénommé Agopian Patrick Joseph, il était le directeur de la société SPAM Sarl. Un échange de tirs a eu lieu au cours duquel le directeur a trouvé la mort après avoir été touché par balles à la tête et au niveau du ventre. Un agent de sécurité villageoise a été tué. Un des assaillants a été mis hors d'état de nuire. Ayant réussi à s'échapper, les malfaiteurs ont évacué les lieux en apportant 151 têtes de bovidés. Des membres du fokonolona appuyés par des agents de sécurité villageoise sont alors partis à leur poursuite.

Accrochage meurtrier. Alertés de ces faits quelques minutes plus tard, des gendarmes issus de la compagnie de Morondava se sont dépêchés sur place. Ayant entendu que les dahalo ont pris la fuite vers l'Est en direction du district de Mahabo, les forces de l'ordre composées de la gendarmerie, de la police nationale ainsi que de l'armée sont intervenues. Des éléments de la compagnie de la gendarmerie de Morondava dirigés et du CSAO de Malaimbandy, des militaires de la Zone de défense et de sécurité (ZDS) de Tsiribihina ainsi que des policiers issus de la Force d'Intervention de la Police nationale ont été mobilisés.

Cela a fait suite à une réunion d'urgence de l'Organisme mixte de conception (OMC) au niveau de la région Menabe. Les responsables de l'OMC ont pris cette décision après avoir constaté une recrudescence des actes de grand banditisme dans la localité et pour accélérer la traque des malfaiteurs.

En dehors de l'attaque du fokontany d'Ankija, d'autres cas de vols de bovidés ont été signalés ce même vendredi. Ces derniers ont impliqué les communes d'Analaiva et d'Amanga. Vu le nombre important des dahalo, l'opération a été dure, les forces de l'ordre ont affronté trois accrochages monstres avec les dahalo.

Le plus risqué était celui qui a eu lieu dans le fokontany d'Ankilamantsy-Bezeky, commune d'Analaiva, district de Morondava. Un gendarme hors classe, GHC, est tombé sous les tirs des malfaiteurs. Le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Morondava et un militaire ont été blessés. 13 dahalo ont été tués. Malgré tout, la recherche de leurs complices continue. Face à la recrudescence de l'insécurité dans la région Menabe, le couvre-feu est appliqué, depuis hier, à Mahabo et Morondava, deux districts faisant partie des plus touchés par ce fléau. Cette mesure impose l'interdiction de la circulation à partir de 21 heures jusqu'à 6 heures du matin. On attend alors la suite de cette affaire.