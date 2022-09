Madagascar: Salon de l'Auto - Des opportunités d'acquérir des voitures à des conditions avantageuses

L'événement automobile de la fin de ce mois sera sans conteste le salon de l'auto qui se tiendra au CCI Ivato du 29 septembre au 2 octobre prochain.Un rendez-vous à ne pas manquer aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers qui auront, entre autres, l'opportunité d'acquérir des voitures à des conditions avantageuses. En effet comme chaque année, les banques participantes offrent des crédits à des conditions exceptionnelles. À l'instar de la Société Générale Madagasikara qui renouvelle sa présence au salon en tant que partenaire bancaire et qui prévoit de proposer des offres intéressantes.

Et ce à travers le leasing pour les entreprises et les professionnels, et le crédit Soafeno pour les particuliers. Durant les quatre jours du salon, le montant et les conditions d'octroi des crédits d'achat de matériels roulants, pour les industriels et les entreprises de BTP seront revus en fonction de leur situation et de leur besoin. Des réductions remarquables seront appliquées sur les frais de dossiers. Ces offres seront valables auprès de chaque concessionnaire membre du GCAM participant au salon.

" Consciente de l'enjeu que représentent la mobilité à Madagascar et l'accès à des solutions de financement pour l'acquisition de véhicules et d'engins de BTP pour les entreprises et les particuliers, Société Générale Madagasikara offre au public à travers ce salon l'occasion de devenir propriétaire grâce à des solutions de crédits à des conditions privilégiées ", indique la banque dans un communiqué. Une équipe d'experts en crédit de la Société Générale sera présente au salon pour accueillir et conseiller les visiteurs qui pourront par ailleurs bénéficier des conditions présentées même après l'événement.