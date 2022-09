Madagascar: Agriculture - Le pays exportera du riz hybride dans 5 ans

L'objectif consiste à enregistrer une hausse substantielle de la productivité rizicole à 8 tonnes par hectare à travers l'introduction des technologies de riz hybride en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, le Velirano No 9 du Président de la République. " Au terme de ce projet, soit dans 5 ans, Madagascar pourra exporter du riz hybride ", a annoncé Tovonanahary Rabetsitonta, le PDG du groupe STOI (Société Trading de l'Océan Indien), lors de la signature de la convention cadre avec le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage. Cela fait suite à la mise en œuvre des résolutions prises lors de la conférence nationale pour l'autosuffisance alimentaire organisée dernièrement au CCI à Ivato. " La technologie de culture de riz hybride qui a été expérimentée et testée au niveau des paysans dans diverses régions. Un rendement de productivité moyen de l'ordre de 8 tonnes à l'hectare a ainsi été enregistré. Des producteurs à Andapa ont même réalisé un rendement de 12 tonnes à l'hectare ", a-t-il poursuivi.

Revenus multipliés par cinq:

Il est à rappeler que le groupe STOI a expérimenté l'amélioration de ce rendement rizicole et la production locale de semence de riz hybride ainsi que la vulgarisation de la culture de cette variété rizicole depuis 2017 en partenariat avec la société chinoise Yuan's Madagascar. D'autres entités comme l'Africa Rice et le centre de recherche FOFIFA ont également contribué à la réussite de cette expérimentation au niveau des paysans. Ils vont encore travailler ensemble dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet quinquennal qui vise en premier lieu à atteindre l'autosuffisance alimentaire avant de procéder à l'exportation du surplus de production en riz hybride de Madagascar. " Nous pouvons transformer la crise actuelle liée à la sécurité alimentaire au niveau mondial en opportunités en boostant notre production rizicole. C'est également une stratégie de lutte contre la pauvreté à Madagascar étant donné que le rendement de productivité des paysans va augmenter à 8 tonnes par hectare au lieu de 3 tonnes par hectare en moyenne. Ce qui permettra de multiplier par cinq leurs revenus ", a assuré l'opérateur économique Rabetsitonta Tovonanahary.

150 000 exploitants bénéficiaires:

Pour sa part, le ministre en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison, a déclaré qu'une augmentation de la production rizicole atteignant près de 200 000 tonnes de paddy a été enregistrée cette année si l'on compare à la campagne de production précédente. " Toutefois, nous avons besoin de produire 1 200 000 tonnes de paddy supplémentaire afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, soit en réalisant une production totale de 6 millions de tonnes de paddy. Pour ce faire, notre département ministériel procède à l'intensification agricole, à l'extension des surfaces cultivables, au renforcement de la résilience des paysans face au changement climatique et à la vulgarisation à grande échelle de la production de ce riz hybride à haut rendement ", a-t-il rajouté.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet faisant l'objet de convention-cadre entre ce ministère et ce secteur privé, " cet agrégateur s'engage à fournir des intrants agricoles dont 250 tonnes de semences améliorées et adaptées, des fertilisants et des produits phytosanitaires aux riziculteurs dits agrégés qui doivent posséder une superficie de rizières irrigués de 50 ares et plus avec une bonne maîtrise d'eau. Au moment de la récolte, ces agrégés rembourseront le coût des intrants en vendant leurs productions au groupe STOI, et ce, au prix du marché, dans le cadre du contrat d'agrégation agricole. Il n'y a pas selon lui de céder les terrains des paysans à l'opérateur. On sollicite tout simplement les riziculteurs intéressés à ce projet. On prévoit ainsi 150 000 exploitants rizicoles qui en seront les bénéficiaires directs dans 16 régions de l'île ", a conclu le ministre de tutelle.