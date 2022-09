Burkina Faso: Conseil d'orientation et de suivi de la Transition - Le président du Faso installe les quarante membres

Les membres du Conseil d'orientation et de suivi de la Transition (COST) ont été installés, le vendredi 2 septembre 2022, à Ouagadougou, au cours d'une cérémonie officielle, par le Président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba.

A l'issue de leur installation, les membres du COST ont été félicités par le chef de l'Etat Paul-Henri Sandaogo Damiba.

Le Conseil d'orientation et de suivi de la Transition (COST) est un organe du dispositif chargé de conduire la Transition. Nommés le 25 août dernier, ses 40 membres ont été officielle-ment installés, le vendredi 2 septembre 2022, à Ouagadougou, par le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Au cours de cette cérémonie, le président du Faso a fait savoir que les missions assignées au COST sont entre autres d'assurer le suivi de la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la Transition tout en formulant des recommandations sur les questions de paix, de stabilité ainsi que de la sécurité nationale.

En plus, M. Damiba a laissé entendre que le COST dont il est lui-même le président est un organe chargé de définir les grandes orientations de la politique de l'Etat en matière de paix, de stabilité et de sécurité nationale.

Analyser les déterminants du devenir de la Nation

Il a ajouté que son objectif final est de repositionner le pays sur les rails du progrès. " La refondation à laquelle les Burkinabè et particulièrement la jeunesse aspirent doit se bâtir sur des piliers solides ", a-t-il insisté. Pour Paul-Henri Damiba, le premier pilier et central est le retour aux valeurs fondamentales qui ont fait la renommée du Burkina, depuis des lustres. A cet effet, il a confié qu'il faut absolument restaurer ces valeurs qui sont une partie de l'identité des Burkinabè, car les devanciers ont réussi à léguer une Nation fière. Le deuxième pilier est, selon lui, celui de la bonne gouvernance et le respect du bien commun.

" Plusieurs années de pratiques malsaines, en la matière, ont contribué à répandre la corruption et la mauvaise gestion des ressources publiques ", a-t-il indiqué. Le dernier pilier, a-t-il dit, concerne la question de la réconciliation du peuple burkinabè avec lui-même et avec son passé. A ce sujet, le président Sandaogo Damiba a déclaré qu'il y a beaucoup à faire pour parvenir à surmonter les obstacles auxquels le pays fait face. " Il y a des nœuds importants à dénouer pour y parvenir, mais ces obstacles ne sont pas insurmontables au regard de ce qui est en jeu ", a-t-il expliqué.

Pour ce qui est des membres du COST, le lieutenant-colonel a relevé que leur tâche va consister à analyser froidement et sans complaisance les déterminants du devenir de la Nation, tout en tirant leçon de tous les insuffisances et manquements qui sont à l'origine de la crise que vit le Burkina Faso. Cette crise que traverse le pays des Hommes intègres, a-t-il insinué, n'est que la gangrène des problèmes que ses filles et fils ont échoué à juguler pendant des années. Ainsi, Paul-Henri Sandaogo s'est engagé dans le sens de restaurer l'intégrité du territoire national et renforcer la gouvernance, à faire en sorte que cette Transition constitue le point de départ d'une gouvernance de type nouveau.