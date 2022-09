Afrique: CHAN TotalEnergies Algérie 2022 - Les résultats complets et les équipes qualifiées pour le tournoi final

A l'issue des éliminatoires qui se sont achevées le weekend dernier, les équipes qualifiées pour la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) TotalEnergies 2022 ont été dévoilées. CAFOnline.com fait le point par zone.

ZONE NORD : Algérie, Maroc, Libye

En plus de l'Algérie qualifiée en tant qu'hôte du tournoi, le Maroc et la Libye prendront part au CHAN en tant que représentants de la zone UNAF. Les Lions de l'Atlas et les Chevaliers de la Méditerranée avaient tous deux participé à l'édition 2020 organisée au Cameroun et le Maroc avait été sacré champion.

ZONE OUEST A : Sénégal, Mali, Mauritanie

En éliminant aux tirs au but (5-3) la Guinée qui était considérée comme sa bête noire après l'avoir privé de phases finales en 2016, en 2018 et en 2020, le Sénégal retrouve le CHAN 11 ans après. Au match aller, les poulains de Pape Thiaw avait gagné petitement 1-0. Le même score a été enregistré lors du match retour cette fois en faveur de la Guinée, il a donc dû fallu attendre la séance fatidique des tirs au but pour que le Sénégal se qualifie.

Le Mali et la Mauritanie seront de la fête algérienne grâce à des victoires nettes enregistrées lors du second tour des éliminatoires. Le Mali, vice-champion en titre, a supplanté la Sierra Leone 2-1 et 2-0 (au retour : buts de Samabali 35' et Sinayoko 59') ; tandis que la Mauritanie a dominé la Guinée-Bissau 2-0 au total après des victoires étriquées 1-0 à chacune des deux manches.

ZONE OUEST B : Côte d'Ivoire, Niger, Ghana

La Côte d'Ivoire, le Niger et le Ghana ont chacun décroché un ticket pour le tournoi final en Algérie. Dans le derby hautement attendu, le Ghana et le Nigeria se sont neutralisés sur l'ensemble des 2 parties (2-0, 0-2) et ont dû être départagés par la séance de tirs au but 5-4 en faveur des Black Galaxies.

Rencontres serrées également entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les deux équipes n'ont pu enregistrer que des matchs nuls et vierges à l'aller comme au retour. C'est la séance de tirs au but qui les a départagées. 5-3 en faveur de la Côte d'Ivoire.

Les choses ont été plus faciles pour le Niger qui s'est incliné 1-0 à l'aller face au Togo avant de s'imposer à domicile 3-1 grâce notamment à des buts de Boubacar Soumana, Adamou garba et Moussa Issa. Le but togolais avait été inscrit par Bilali Akoro à la 48e minute.

ZONE CENTRALE : Cameroun, Congo, RD Congo

Obligée de jouer son match aller à l'extérieur chez son adversaire, la RCA s'est pourtant imposée 2-1 à Brazzaville, avant de s'incliner 1-0 lors du match retour. Le Congo profite de l'avantage du but à l'extérieur pour se qualifier.

Il y a une semaine à Malabo, la Guinée équatoriale avait dominé le Cameroun 1-0, mais elle n'a pu conserver ce score. Lors du match retour dimanche à Garoua, les Equato-guinéens sont tombés face aux Camerounais 2-0 grâce à des buts de Kaiba Djawal (43') et Souaibou (46').

Au complexe du stade des martyrs de Kinshasa dimanche, la République démocratique du Congo a atomisé le Tchad 5-0. A l'aller, la RDC avait déjà dominé son adversaire sur le score de 2-1.

ZONE CENTRE-EST : Ouganda, Soudan, Éthiopie

Après un match nul et vierge à l'aller, l'Ethiopie s'est imposée 1-0 face au Rwanda pour gagner sa place.

Au St Mary's Stadium de Kitende, l'Ouganda s'est imposé 3-0, après avoir dominé la Tanzanie 1-0 lors du match aller.

Et enfin, entre Djibouti et le Soudan, les seconds se sont imposés au total 7-3. Après des victoires 4 -1 à l'aller et 3-2 au retour.

ZONE SUD : Mozambique, Angola et Madagascar

L'Angola a dominé l'Afrique du Sud 2-0 à l'aller et 4-1 au retour au Dobsonville Stadium.

Madagascar a supplanté le Botswana. Après une victoire 1-0 à l'aller, les Barea n'ont eu besoin que d'un match nul 1-1 au retour pour décrocher le précieux sésame vers Algérie 2022.

Le Malawi et le Mozambique se sont neutralisés lors des 2 rencontres, 1-1 et 0-0. La différence a été faite grâce au but à l'extérieur du Mozambique à l'aller.