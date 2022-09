Maroc: Mme Hayar se réunit avec plusieurs responsables d'organisations de scout

Rabat — La ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, tiendra lundi après-midi à Rabat, une réunion avec des responsables d'organisations de scout internationale, arabe et nationale. Ainsi, Mme Hayar s'entretient au siège du ministère avec le président du Comité Mondial du Scoutisme (CMS), Andy Chapman, le secrétaire général de l'Organisation arabe du scoutisme, Amr Hamdi, le président délégué de la Fédération nationale du scoutisme marocain (FNSM), Chakib Benayad, et le vice-président du Comité arabe du scoutisme, Abdelaziz Hafdi, indique le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre vise à examiner les actions communes à mener afin de hisser la coopération en matière éducative et sociale à même de concrétiser les objectifs du ministère et de la Fédération nationale du scoutisme marocain, placée sous la présidence effective de SAR le Prince Moulay Rachid, à travers la mise en œuvre du partenariat bilatéral dans le domaine du scoutisme au profit des enfants en situation de handicap ou en situation difficile.

Il s'agit aussi d'entreprendre des projets communs axés sur le thème de "la diversité et l'intégration", en plus de la promotion d'un environnement propice assurant l'égalité des chances pour tous et la non-discrimination, ajoute le communiqué.

Le programme du "scoutisme inclusif" mené conjointement par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille et la Fédération nationale du scoutisme marocain est une expérience pionnière dans le monde arabe visant à renforcer le soutien socio-éducatif des enfants en situation de précarité, à travers des ateliers d'encadrement. Le ministère s'emploie, dans le cadre de sa nouvelle stratégie, à développer cette expérience en partenariat avec la FNSM pour la création des clubs de scout dans les différents établissements de protection sociale relevant du ministère.