Afrique: Italie/Economie verte - Le pays aux Salons Ecomondo et Key Energy du 08 au 11 novembre à Rimini

Rome — Les salons Ecomondo et Key Energy, dédiés à la transition énergétique, se tiendront du 08 au 11 novembre au Centre Expo de Rimini en Italie, avec une forte participation de la Commission européenne et des pays africains, dont le Maroc. Des innovateurs, des autorités internationales et nationales, le monde de la science et de l'université, des décideurs et des investisseurs prendront part à ces salons de référence en matière de développement durable, souligne l'Italian Exhibition Group dans un communiqué.

L'édition 2022 accordera une attention particulière aux défis et aux opportunités énergétiques en Afrique, font savoir les organisateurs, indiquant que la 2ème édition d'"Africa Green Growth", tenue dans le cadre d'Ecomondo et de Key Energy, connaîtra la participation de plusieurs pays africains, dont le Maroc.

"Leaders en matière d'économie verte et des énergies renouvelables, nos salons deviendront une réelle plateforme d'échange et de mise en réseau génératrices d'opportunités entre les deux continents", explique Corrado Peraboni, CEO IEG-Italian Exhibition Group, cité dans le communiqué.

Organisé en collaboration avec la fondation RES4Africa, avec le soutien de l'ITA-Agence italienne du commerce, des ministères italiens des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et celui de la Transition écologique, cet événement se penchera notamment sur les opportunités offertes par l'hydrogène vert, le nexus "eau-énergie-alimentation" et l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique.

Du changement climatique au recyclage des matériaux passant par la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, les deux salons proposent une centaine de séminaires et de conférences animés par les professeurs Fabio Fava et Gianni Silvestrini, à la tête des comités scientifiques et techniques respectifs des deux plateformes, indiquent les organisateurs.

Ecomondo accueillera, en outre, la 11ème édition des États généraux de l'économie verte promus par le Conseil national de l'économie verte en collaboration avec le ministère italien de la Transition écologique et la Commission européenne, qui participera également à une conférence sur "les projets financés par l'UE pour lutter contre la pénurie d'eau", organisée en partenariat avec Water Europe.

L'espace d'exposition, qui occupe tout le Centre Expo et qui constitue le cœur d'Ecomondo et de Key Energy, présentera les dernières technologies en matière de valorisation des déchets de bioéconomie circulaire, de gestion des ressources hydriques et de récupération et réaménagement des sites industriels, conclut le communiqué.