Mali: Conférence des ambassadeurs - Catherine Colonna s'en prend aux autorités maliennes

La cheffe de la diplomatie française, a critiqué les autorités maliennes, au cours de la conférence des ambassadeurs, qui s'est tenue le 2 septembre, à Paris, montrant que les relations entre Paris et Bamako restent tendues.

Catherine Colonna a affirmé que l'exécutif malien de transition " navigue à vue, d'échec en échec ", faisant état d'une " progression des groupes armés terroristes dans tout le pays [et de] Maliens déplacés par milliers ".Trois semaines après le retrait du dispositif antiterroriste " Barkhane ", suite à neuf ans de présence militaire française au Mali - dans le but de lutter contre le terrorisme -, la cheffe de la diplomatie française a accusé " le régime, auteur d'un double coup d'État [ de] s'en prend[re] un jour au Danemark, le lendemain à la Côte d'Ivoire, et toujours à la France ". Selon elle, l'objectif de ces " accusations " de l'État malien serait de " faire oublier qu'il navigue à vue, d'échec en échec, attelé à un groupe de mercenaires russes ", faisant allusion à la présence au Mali de la compagnie militaire privée russe " Wagner " ", décriée par Paris.

Réitérant les accusations portées par le président Emmanuel Macron, lors de la conférence des ambassadeurs, Catherine Colonna a fait état d'une guerre informationnelle de puissances étrangères, de nouvelles concurrences en Afrique, dont certaines de façon agressive ou sans scrupules ", elle a invité à " démonter les manipulations et couper court aux mensonges, [et à] reprendre la maîtrise de notre propre récit, de notre image ", rappelant l' " enjeu stratégique ", que cela constitue. Ajoutant : " C'est à nous de faire la démonstration que nous sommes le bon partenaire, le plus fiable, le plus respectueux ", soulignant la détermination de la France à " agir avec les États et dialoguer directement avec les sociétés civiles ".

" Nous resterons présents auprès des États africains qui le souhaitent, et en soutien des besoins qu'ils expriment souverainement ", a martelé la patronne du Quai d'Orsay.

La tension entre Paris et Bamako reste vive, depuis le coup d'État de 2021 au Mali, qui a mené à l'expulsion de l'ambassadeur français du Mali et au retrait forcé du dispositif Barkhane de ce pays, achevé il y a trois semaines. Lors de la 18e session de la réunion du Comité bilatéral stratégique Mali-Algérie, le 1er septembre, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, a exprimé la détermination de son pays à réconcilier les positions malienne et française. La France quitte le Mali après neuf ans d'engagement militaire contre les jihadistes. Le Mali s'est tourné vers la Russie pour le soutien militaire, avec des " instructeurs " que Paris et Washington accusent d'être des mercenaires du groupe Wagner.