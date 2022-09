Angola: Des judokas angolais luttent au Master International

Luanda — L'Angola participera au Master international de judo pour les athlètes de plus de 35 ans, qui se tiendra du 8 au 11 septembre, en Pologne.

Le groupe, composé de dix athlètes, partira mardi prochain, dans le but de surpasser les performances de l'édition précédente, au cours de laquelle ils avaient remporté trois médailles de bronze et une d'argent.

Le groupe comprend les ceintures noires Helo Zembula (66 kg), Augusto Domingos (66 kg), António de Sousa (66 kg), Yuri Paim (81 kg) et Mauro dos Anjos (81).

Dário da Silva (90 kg), Audácio Cambamba, António Cambuaji, Jorge Francisco et Mário Cardoso, tous dans la spécialité des moins de 100 kg, complètent l'équipe angolaise.

S'adressant à l'ANGOP samedi, lors de la projection de l'événement, l'entraîneur et compétiteur, Yuri Paim, a confirmé l'objectif de remporter plus de médailles que les trois médailles de bronze et une d'argent décroché lors de l'événement précédent.

Il a expliqué que la participation au Master of Poland se fera avec des fonds propres et quelques sponsors pour l'achat de billets et d'autres dépenses inhérentes au tournoi. Au total, les dépenses sont d'environ trois millions de kwanzas pour chaque athlète.

Pour cette troisième présence de l'Angola à un événement du genre, le travail de préparation a commencé en mars dernier.