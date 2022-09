Afrique de l'Ouest: Lutte contre la prolifération des armes légères - Les parties prenantes sensibilisées sur le guide harmonisé de la CEDEAO

Sensibiliser les parties prenantes à l'opérationnalisation du guide harmonisé de la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petits calibres et le traité sur le commerce des armes.

C'est l'objectif visé par l'atelier organisé à Abidjan par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres en partenariat avec la CEDEAO et l'appui de la GIZ, à travers le projet OCWAR-T. Ainsi, pendant deux jours (hier et aujourd'hui), les experts vont passer au peigne fin le guide afin de permettre aux acteurs techniques nationaux d'avoir une connaissance parfaite du document harmonisé et d'être au parfum de la mise en œuvre de la convention sur l'harmonisation et les mesures législatives en Côte d'Ivoire.

"Le guide harmonisé de la convention de la CEDEAO sur les ALPC et le traité sur le commerce des armes qui sera au cœur de vos travaux, est conçu pour aider les Etats membres de la CEDEAO à conformer leurs législations nationales aux dispositions prescrites par la Convention et le TCA, tout en respectant la diversité des législations nationales et des choix institutionnels ", a expliqué le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Benjamin Effoli, représentant le ministre Vagondo Diomandé.

Avant d'ajouter qu'il reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront des échanges permettant à chacun, notamment aux Etats, de jouer leur partition, pour l'adoption de législations harmonisées, en conformité avec la convention de la CEDEAO sur les ALPC, le traité sur le commerce des armes.

Pour sa part, Fanta Cissé, représentante résident de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, a remercié les autorités ivoiriennes pour l'accueil réservé aux délégations afin de leur permettre de prendre part à l'atelier dans de bonnes conditions. "Je vous invite à donner le meilleur de vous-mêmes pour une meilleure assimilation et compréhension du contenu du guide en vue de permettre à la Côte d'Ivoire une domestication sans faille de la convention ", a-t-elle exhorté les participants.

Tout en espérant qu'ils fassent le plaidoyer nécessaire auprès des autorités compétentes en vue d'accompagner le processus d'harmonisation de la législation sur les ALPC déjà amorcé par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Pour le président de la commission, le commissaire-divisionnaire major Djokouéhi Léon, il apparait important qu'à l'issue de la rencontre une méthodologie puisse être définie ainsi que les outils pour la domestication de la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petits calibres et le traité sur le commerce des armes pour le bonheur des Etats et des populations.