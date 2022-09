Cote d'Ivoire: Toumodi - La communauté catholique célèbre la fête patronale

La communauté catholique du village de Moronou, dans le département de Toumodi, a célébré, le dimanche 28 août 2022, la fête patronale de la chapelle Saint Augustin de ladite localité.

L'invité spécial de cette célébration, le Président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a été représenté par Madame Béatrice Levry, sous-directeur chargé de la Coopération au Sénat. Placée sous le parrainage de Marcelin Ouattara, trésorier général de Bouaké Sud, la manifestation a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont Idrissa Koné (maire de Toumodi), Hervé Alliali (député de Toumodi), Abdoulaye Touré (directeur général du conseil régional du Bélier) et Léocadie Loukou (conseillère régionale du Bélier).

Messe d'action de grâce, vente de charité et partage fraternel ont meublé cette activité religieuse. Dans son homélie, le Révérend Père Emmanuel Koffi, curé de la paroisse Saint Jean de Morofé - Yamoussoukro, a exhorté les fidèles catholiques à être humbles et à faire le don de soi, à l'image de leur Seigneur Jésus Christ. Il les a invités à s'engager pour leur communauté et pour leur église.

La communauté catholique de Moronou a organisé une collecte de fonds en vue de la poursuite de la construction de la chapelle du village débutée depuis plus de cinq ans. Et, le parrain a dit sa totale adhésion à cette initiative. " Cet acte que nous posons aujourd'hui est un acte de foi, d'espérance et de charité.

Je suis heureux d'avoir été associé à cet acte de charité pour Dieu ", a-t-il affirmé, avant d'encourager, Simplice Konan, président de la Mutuelle de Développement Economique et Social de Moronou, à poursuivre son engagement auprès de ses parents. Au nom du président du Sénat, Madame Levry a apporté son soutien à la communauté catholique de Moronou. Le président de la mutuelle a, par la suite, traduit toute sa reconnaissance et sa gratitude aux personnalités qui ont effectué le déplacement dans son village.