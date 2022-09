Cote d'Ivoire: Région du Guémon - Serey Doh Célestin appelle les Baoulé et les Sénoufo à se mobiliser pour le Président Alassane Ouattara

Le secrétaire d'Etat et président du conseil régional du Guémon, Serey Doh Célestin, a initié le dimanche 28 août 2022, des rencontres avec les communautés Akan (Baoulé principalement) et Sénoufo vivant dans la région.

La tournée a débuté à Duékoué, au quartier Cocoman, au domicile du chef central des Sénoufo, cette communauté qui regroupe les ressortissants du Poro, de la Bagoué, du Tchologo, du Hambol dont la jeunesse et les figures de proue étaient en évidence. Dans l'après-midi, le secrétaire d'Etat et sa délégation étaient en pays Baoulé, dans le bloc de Guitrozon à 30 kilomètres de Duékoué. Ensuite, ils ont mis le cap sur Kouadiokro 1, puis Koffikro 1, qui regroupent respectivement 20 et 17 campements où l'on trouve toutes les communautés.

Au cours des échanges, il a présenté à ses hôtes les efforts du Président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement pour apporter un mieux-être aux populations. Des actions de développement menées dans les domaines qui ont contribué à améliorer fortement les conditions de vie des populations. Ce sont 16 collèges de proximité qui ont été construits dans le Guémon, dont plusieurs localités ont bénéficié également de centres de santé ou été connectés au réseau électrique national ; quand l'axe Daloa-Duékoué-Bangolo-Man qui était fortement dégradé a été bitumé.

Les travaux de bitumage de l'axe Man-Kouibly sont en outre annoncés pour bientôt par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Par ailleurs, au plan sécuritaire, les efforts de l'Etat ont permis le retour à un climat favorable au développement des activités dans la région où cohabitent avec les autochtones de fortes communautés allogènes et allochtones.

Partout où il est passé, Serey Doh a appelé les Sénoufo et Baoulé, sortis en grand nombre pour l'écouter, à considérer tous ces acquis, preuves de sa bienveillance à l'égard des populations du Guémon. Il les a exhortés à se mobiliser en grand nombre derrière le Président Alassane Ouattara et son parti, le RHDP, pour continuer de profiter de ses grâces et bénéficier d'autres actions de développement répondant à leurs besoins. Il a énuméré à cet effet des projets en cours ou en vue dans la région et pour lesquels les populations devraient accorder leur confiance au chef de l'Etat et au gouvernement.

A chaque étape, le président du conseil régional a donné un début de réponse aux doléances formulées par les communautés auxquelles il a fait d'importants dons au nom du Président Alassane Ouattara. Chaque communauté villageoise a reçu une moto, une chaise royale, une broyeuse de manioc et divers dons sont allées à la chefferie, aux femmes, aux jeunes, etc. Comme à chaque étape, la communauté senoufo qui a reçu 100 chaises et des bâches a dit des bénédictions à son endroit et traduit sa reconnaissance pour les nombres actes posés à son endroit. " Le peuple Sénoufo ne se dédit jamais. Il est avec toi ", a dit le chef central des Senoufo.

A la communauté baoulé qui demande le reprofilage de la voie reliant la commune de Duekoué aux deux villages concernés, la construction d'école et de pompe villageoise, le secrétaire d'Etat a promis qu'en octobre, l'entretien de ladite route se fera. Il a promis la construction d'une pompe villageoise) et d'un bâtiment à l'école.