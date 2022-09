Sénégal: Kolda, construction d'un stade municipal - Mameboye Diao s'engage

La construction d'un Stade municipal au quartier Bouna de Kolda sera un des points de l'ordre du jour du prochain conseil municipal de la commune de cette ville du Sud du Sénégal, prévu mardi, a annoncé son maire, Mame Boye Diao.

" Il y a un projet d'érection d'un Stade municipal au quartier Bouna dans l'ordre du jour du conseil municipal, qui se tiendra mardi prochain ", a-t-il déclaré. Il s'entretenait avec des jeunes dans le cadre des rencontres avec les forces vives de sa commune afin de renforcer le cadre de la Gouvernance participative qu'il avait promis lors de la campagne électorale pour les municipales de janvier dernier, en vue de promouvoir et d'accélérer l'attractivité sociale, sportive, culturelle et économique de sa ville. M. Diao a assuré que " l'assiette foncière pour la réalisation de ce projet est disponible et 95% du budget sont bouclés ".

" Le projet de construction du stade municipal peut être une effectivité tout de suite, avec l'aval du Conseil municipal, si les fonds qui étaient alloués à la construction de l'Esplanade sont virés comme le permet la loi, après la délibération du Conseil municipal ", a-t-il expliqué. " L'Esplanade de Kolda qui est en train d'être construite au niveau de la mairie, devait être financée par la commune, mais dans le cadre des partenariats diversifiés, nous avons pu avoir l'implication de Promoville qui est chargée aujourd'hui de réaliser ce projet-là ", a-t-il expliqué.

Selon lui, "ces fonds qui font à peu près 200 millions de francs CFA proviennent de ce qui va être récupéré de l'Esplanade, du reboisement des deux voies de Saré Kémo et la budgétisation de ses cimetières, qui a été faite par d'autres moyens" vont permettre de boucler 95% du budget de la construction du stade municipal. Le maire veut au bout de six mois que le stade soit fonctionnel avec une perspective à moins terme, de rendre ses alentours assez attractifs, en ayant des activités génératrices de revenues et en diversifiant la pratique sportive au niveau de ce stade municipal.

" Nous allons tout suite mettre en place un plateau multifonctionnel, mais pour que le plateau multifonctionnel soit tel que nous voulons, il faut que dans le budget de 2023 qu'on puisse ajouter la construction d'un terrain de volleyball, d'handball et de basketball ", a-t-il expliqué. " Mais pour le moment l'urgence est d'avoir un terrain municipal aux normes, avec les mêmes conditions de compétition ou de meilleures d'ailleurs que nous avons au stade régional actuel ", a-t-il ajouté.

Selon lui, "ça permet aux activités sportives de se dérouler sans pour autant susciter ce besoin fort de devoir se serrer au niveau d'une même enceinte sportive pour pouvoir le faire". " Ça nous permet également de dégager d'autres perspectives et de pouvoir explorer les dynamiques d'actions qui peuvent être mis en place pour la petite catégorie ", a fait savoir le maire de Kolda. Il estime que "régler le stade municipal ouvre un boulevard pour des actions ciblées en direction des petites catégories et d'autres disciplines.