Afrique: Triathlon l Championnats d'Afrique, Agadir - La sélection connue et prête à en découdre

Depuis le 20 août, date des championnats de Maurice de Triathlon à Blue Bay, nous ne connaissions que le nom de deux triathlètes sélectionnés pour les championnats d'Afrique à Agadir, Maroc (24-25 septembre). Il s'agissait de Rémy Régard en U23 et d'Adrien Toulet chez les 'Youth'. Le 2 septembre, la Fédération Mauricienne de Triathlon (FMTri) a élargi sa liste. Sont aussi concernés par la sélection, les athlètes suivants : Laurent L'Entêté et Julie Staub (Elites) ansi que Zoé Vallet ('Youth') et Valérie Gérard ('age groupers', 50-54 ans).

Laurent L'Entêté, Julie Staub, Rémy Gérard, Valérie Gérard, Adrien Toulet et Zoe Vallet seront accompagnés de Floriane St Louis (coach) et d'Alain St Louis (président de la FMTri et délégué technique). La délégation partira le 21 septembre sauf Laurent L'Entêté qui partira plus tôt que les autres triathlètes. " Je partirai avant le 21 septembre, probablement le 19, pour récupérer tout d'abord du long voyage puis pour m'habituer au climat marocain. Même si je connais l'endroit et que je m'y rends avec plus d'expérience, il me faudra prendre des repères " dit le champion de Maurice.

Laurent L'Entêté a pour objectif de ramener des points de ces championnats. " J'espère réaliser une performance se situant à 8% du vainqueur. Je connais le parcours. Si rien n'a changé, j'aurai à beaucoup courir entre la mer, après la natation, et la zone de transition. Il y a là-bas un parcours d'autoroute avec des montées et des descentes. Deux semaines avant mon départ, je m'entraînerai en fonction de cela " dit Laurent L'Entêté. De son côté, Julie Staub ne cache pas sa joie de représenter une nouvelle fois son pays.

Elle aussi veut faire " le mieux possible " et glaner des points. A l'international, ce sera sa première participation à une course standard (1500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. " Pour cet événement, ma préparation ne change pas. Ce sera la même routine. Les distances augmentent actuellement à l'entraînement mais à une semaine du départ, le volume de travail diminuera " confie-t-elle.

Rémy Gérard est également enchanté de pouvoir prendre part aux championnats d'Afrique. Ses ambitions sont très élevées mais il faut y voir là l'état d'esprit d'un compétiteur. " Ce sera ma première participation dans la catégorie U23. Ce serait mentir que de ne pas dire que j'aimerais gagner chez les élites comme dans cette catégorie d'âge. A Agadir, j'essaierai de sortir de l'eau vite pour me retrouver dans un bon group. J'essaierai de tout donner pour la victoire " ajoute Rémy Gérard qui suit les plans d'entraînement de Romain Bresson, son coach à Montpellier.

En attendant, à Maurice, il participe à la ligue de cross ou à des courses de VTT " pour garder le rythme de la compétition ". Rémy Gérard retrouvera sa mère Valérie à Agadir. Cette dernière se trouve dans les 'age groupers' et sera engagée dans la catégorie des 50-54 ans. " C'est encore un nouveau challenge pour moi. Je m'étais lancé l'objectif de prendre part aux championnats d'Afrique. C'est ce qui me motivait à l'entraînement. De pouvoir y retrouver Rémy a été une autre source de motivation.

Ce ne sont pas toutes les mères qui ont la chance de prendre part au même événement que leur enfant. Cela dit, je me battrai avec ce que j'ai aux championnats mais tout dépendra aussi de la participation des autres triathlètes dans ma catégorie. Sera-t-on à 10 ou 20, c'est le flou total aujourd'hui. Bien sûr, je ferai de mon mieux. Et si je monte sur le podium, je récolterai une nouvelle médaille que j'ajouterai à mon palmarès " explique Valérie Gérard.

Les deux triathlètes restants sont Zoé Vallet et Adrien Toulet qui seront en lice normalement dans la catégorie 'Youth'. Zoé Vallet participera à sa première compétition au niveau africain. " Ce sera ma première expérience internationale. J'ai une appréhension mais en même temps suis hyper excitée d'aller au Maroc.

J'essaierai de faire la meilleure performance possible et d'acquérir de l'expérience avant les Jeux de la CJSOI " partage Zoé Vallet. Ayant fait les minima aux championnats de Maurice à Blue Bay le 20 août dernier, il accueille sa sélection sans grande surprise. Son objectif à Agadir est de faire de son mieux au Maroc. " J'essaierai de ramener une médaille, si possible en or " précise-t-il. Actuellement, le jeune prodige continue sa préparation de manière intensive.

Enfin, bien que très enthousiaste après avoir appris du Ministère des Sports que tout allait dans le bon sens pour la sélection des triathlètes, Alain St Louis tient à préciser que la FMTri aura la lourde tâche de s'occuper des visas. " On a eu le feu vert du MAJSL. Du moins verbalement. Mais nous devons maintenant nous occuper des visas. Ce stress est tombé sur la Fédération " explique le président de la FMTri, confiant quand même que tout se passera bien.