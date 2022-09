Congo-Kinshasa: 1103ème réunion du Conseil de paix et de sécurité/Christophe Lutundula sollicite l'implication de l'Union Africaine

Présidée par Madame Jainaba Jagne, représentante permanente de la République de Gambie auprès de l'Union africaine et présidente du conseil de paix et de sécurité, la 1103ème réunion du Conseil de paix et de sécurité s'est penchée sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC.

Il était question au cours de cette réunion de faire le tour d'horizon sur la situation dans la partie orientale de la RDC et discuter avec les protagonistes. Dix intervenants ont pris la parole dont les pays concernés par cette crise. Il s'agit de la RDC, le Rwanda, le Kenya, l'Angola, le Burundi, la Monusco ainsi que le Représentant du Secrétariat de la SADC.

La RDC par la voix du Vice-premier Ministre, ministre des Affaires Étrangères Christophe Lutundula a d'entrée, apprécié l'implication active de l'UA, de la CAE, de la CEEAC et de la SADC dans la recherche de solution de cette énième crise sécuritaire que lui imposent le M23 et ses parrains dans le but de freiner son développement et de piller ses richesses naturelles.

Le chef de la diplomatie congolaise a également expliqué l'approche de la RDC pour le retour de la paix dans cette partie du pays. "Afin de mettre fin à ces tragédies, de restaurer la paix et la sécurité à l'Est de la RDC et de promouvoir la coopération ainsi que le développement socioéconomique dans la Région des Grands Lacs, la Communauté de l'Afrique de l'Est et l'Union Africaine ont pris des initiatives politiques et diplomatiques en cours d'exécution. Il s'agit, d'une part, du "processus de Nairobi" placé sous le leadership conjoint du Président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta, et du Président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et, d'autre part, du " processus de Luanda " conduit par le Président angolais Joao Gonçalves Lourenço, mandaté par le 16ème Sommet extraordinaire des Chefs et de Gouvernement de l'UA tenu à Malabo, le 28 mai 2022, sur le terrorisme et les changements des anticonstitutionnels des gouvernements", a renseigné le VPM Ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula.

En outre, pour favoriser un dialogue sincère, constructif et fructueux, il faudra que les deux parties, le Rwanda et la RDC crée un environnement propice. Le VPM est revenu notamment sur l'embargo de l'autorisation d'achats d'armes. "En effet, il serait incompréhensible et inadmissible, voire scandaleux que les Nations Unies et l'Union Africaine gardent silence et soient indifférentes à la violation aussi grave des règles fondamentales qui président aux relations entre les États et consignées dans leurs Actes fondateurs, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Notre pays sollicite aussi le soutien de l'Afrique à sa requête de la levée par le Conseil de sécurité de l'ONU de l'embargo injuste qui le frappe en réalité sous le couvert de l'obligation de déclarer au Comité des sanctions ses achats d'armes et munitions. Est-il logique, en effet, d'imposer une telle contrainte à un État en guerre que l'on prétend soutenir sans l'affaiblir et lui priver des instruments de sa sécurité et de sa stabilité ? ", S'est-il interrogé.

Tenue en distanciel, le ministre de la défense nationale et anciens combattants a pris part à cette réunion qui devrait se clôturer par l'examen et adoption des recommandations finales.