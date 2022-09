Afrique: Royaume-Uni - Liz Truss succède à Boris Johnson au 10 Downing Street

L'actuelle ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a été désignée par les militants du Parti conservateur pour prendre la tête de cette formation politique, en remplacement de Boris Johnson. De fait, elle va lui succéder au poste de Premier ministre.

C'est la décision prise par 200 000 militants conservateurs : Liz Truss va succéder à Boris Johnson à la tête des Tories et, par voie de conséquence, elle devient la nouvelle occupante du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre. Cette succession intervient à la suite d'une série de scandales concernant notamment l'attitude de Boris Johnson durant la pandémie de Covid-19, et après une crise du coût de la vie en Grande-Bretagne, et deux mois après la démission de ce dernier. Boris Johnson remettra officiellement sa résignation, le 6 septembre à Queen Elisabeth, alors que la nouvelle " dame de fer " demandera à la Reine de former un nouveau gouvernement.

Avec 57,4% des suffrages, c'est Lizz Truss qui est arrivée en tête du vote organisé par le parti conservateur. Elle était opposée à l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak. Cette élection a eu lieu deux mois après la démission de Boris Johnson. Depuis le référendum de juin 2016, le parti conservateur, au pouvoir depuis 2010, a changé quatre fois de leader, et donc de Premier ministre - elle est la quatrième, et la troisième depuis le séisme référendum sur le Brexit. " J'ai fait campagne comme une conservatrice et je gouvernerai comme une conservatrice ", a-t-elle déclaré, dans une courte allocution après l'annonce du résultat.

Lizz Truss est la troisième femme à occuper le poste de Premier ministre au Royaume-Uni après Margaret Thatcher et Theresa May. Elle n'aura pas d'état de grâce. Le contexte économique est explosif. Elle accumule donc des défis à relever, dont la gestion de son camp politique. La Grande-Bretagne connaît une gronde sociale sans précédent, sur fond de forte inflation et d'une flambée des coûts de l'énergie. Sans intervention du gouvernement, les Britanniques verront leurs factures de gaz et d'électricité grimper de 80% dès le mois d'octobre, et très probablement plus encore en janvier 2023. La nouvelle Première ministre devrait présenter un plan massif pour venir en aide aux ménages et aux entreprises face à la hausse des coûts de l'énergie. Son plan pourrait être d'ampleur similaire à celui mis en place pendant la crise de la pandémie Covid-19, jusqu'à 100 milliards de livres, selon certains experts.

Quant à l'avenir de Boris Johnson, certains le revoient au 10 Downing Street dans deux ans - au cas où Lizz Truss ne répondait pas aux attentes des Britanniques, tandis que d'autres le voient occuper un poste important dans une grande institution européenne.