Congo-Brazzaville: Cinef - " Ima " fait sensation à l'ouverture

La comédie romantique de Nils Tavernier a recueilli une salve d'acclamations du public réuni dans la salle de spectacle du Palais du peuple pour le lancement, la soirée du 3 septembre, de la sixième édition du Festival du cinéma au féminin (Cinef), événement dédié aux réalisations qui mettent en avant les femmes de la RDC et du monde.

Exalté, le public, constitué en partie de jeunes cinéastes de la place, ne s'est imposé aucune retenue. Ainsi, la projection a souvent été ponctuée de commentaires et rires. Certaines scènes plus que d'autres ont suscité de vives réactions. Ayant pris parti pour Dadju, en général, il ne manquait pas de faire entendre ses désapprobations face à Yavan, son adversaire. Et, le baiser manqué des tourtereaux Dadju et Ima à cause de l'intrusion de Wilson ne leur échappe pas. Ce passage a suscité une clameur, témoignant la déception des cinéphiles s'attendant à assister à une " véritable " scène d'amour.

Que tout le romantique de l'histoire ne soit pas allé plus loin que de doux regards et de simples embrassades plus assimilés à des câlineries amicales, ces attentions qui, on l'a bien senti dans l'entendement général sont passées pour de banales marques d'affection. Expression de tendresse certes, mais pas comme le public l'aurait souhaité. Ce, qui ne serait pas le cas d'un baiser qui ferait toute la différence. Ce, au point qu'un cinéphile n'a pas hésité à questionner Kadidja Touré, Ima dans le film, sur le sujet, lors de son intervention en visio-conférence à la fin de la projection. Ce à quoi l'actrice a rétorqué toute souriante que Nils et Dadju avaient choisi de présenter les choses de la sorte, qu'ils en étaient les seuls responsables.

Au sortir de la projection, Roddy, un des spectateurs, a fait son petit commentaire sur le film visiblement enchanté d'y avoir pris part. " J'ai été surpris agréablement par le film. Je ne pensais pas que je suivrai avec autant de plaisir le film de Dadju. J'ai trouvé que le film était bien tourné. Les personnages ont su incarner leurs rôles. J'ai apprécié la réalisation, toute la composition du film car je ne m'attendais pas à ce niveau de rendu. Surtout que, de prime abord, Dadju n'est pas un acteur mais plutôt un chanteur talentueux ", a-t-il confié au Courrier de Kinshasa. Et de renchérir : " J'ai également beaucoup aimé la manière dont la mère de Dadju a incarné une mère kinoise ordinaire parlant lingala avec les tics d'ici alors qu'elle vit à Paris depuis un bon bout de temps. Et Ima a bien tenu son rôle ".

" Et, en ce qui concerne l'ambiance de la salle ", nous a affirmé Roddy : " Cela nous avait fait revivre des épisodes de notre tendre jeunesse ". Il nous a raconté avec encore plus d'enthousiasme : " Le public m'a fait repenser à ces projections d'autrefois dans les quartiers, ce que nous appelions cinés. De belles émotions ont été partagées. Les gens étaient très intéressés. Il y avait une réelle interaction, comme s'ils vivaient le film et ne le regardaient pas ".

Fort de cette belle ouverture, la directrice du Festival du cinéma au féminin (Cinef), a précisé que l'événement, comme à son habitude, était itinérant. La programmation est répartie sur quatre sites de la ville. Elle a dès lors annoncé le début des projections sur les deux premiers dès le lendemain du lancement. " Demain nous serons à la 7e rue et au Ciné Plus. Lundi nous commencerons au Centre Wallonie-Bruxelles et mardi nous serons à l'Institut français. Ces quatre lieux accueilleront des projections journalières jusqu'au 9 septembre. Pour la clôture, nous reviendrons ici au Palais du Peuple le 10 septembre ", a souligné Clarisse Muvuba. Savoir que, la Place commerciale de la 7e rue à Limete a toujours en quelque sorte constitué le quartier général du Festival avec ses projections en plein air.

Outre les projections, le Cinef organise diverses sessions de formation, notamment des masters class sur des difficultés ciblées rencontrés dans le monde du 7e art congolais. Il s'agit entre autre de " l'atelier sur l'élaboration de contrats de production et de tous les problèmes qui y sont relatifs ", a dit Clarisse Muvuba. Ce sera, a-t-elle précisé : " un partage d'expérience dans la création avec Docmonde et du Parc, association des producteurs de la région centre Val de Loire en France ", prévu le 07 septembre de 9h à 12h. Il s'ensuivra la " Convention de Cinef ", un face-à-face de ses invités avec la presse.