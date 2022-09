Congo-Kinshasa: Rupture du trafic entre le Kwilu et le Kasai après l'effondrement du pont Lwini

Le mouvement citoyen, Communauté des jeunes leaders de Kikwit (CJL0) à a plaidé, samedi 3 septembre, pour la réhabilitation du pont Lwini sur la route nationale numéro 1 qui relie la province du Kwilu et celle du Kasaï, en passant par la ville de Kikwit.

Le pont Lwini s'est affaissé, il y a quelques jours, à cause d'un ravin créée par les eaux de pluie.

Dans une déclaration samedi à la presse, le coordonnateur urbain de la CJLO, Teddy Khenda a exprimé le désarroi des habitants de cette ville.

" La communauté des jeunes leaders de Kikwit décrie la rupture du trafic sur la route nationale numéro 1(RN1) au niveau de la rivière Lwini. Présentement, une partie de la ville de Kikwit appelée "carrière" sur la RN1, n'existe plus. C'est-à-dire que, le pont sur cette rivière n'existe plus et la RN1 devient impraticable à ce stade de la ville de Kikwit ", a-t-il déclaré.

Depuis lors, la population de plusieurs quartiers n'a plus accès facile au centre-ville.

" La population habitant Kikwit 3, Kikwit 4 et Kikwit 5 n'a plus l'accès au centre commercial en ville basse, à l'université et au quartier Plateau. Pour y arriver, il faut se faire porter au dos d'un courageux citoyen moyennant 500 francs Congolais. Pour mieux traverser sur la planche jetée servant de pont, par moto il faut 200 francs congolais. Ceux qui n'ont pas de quoi payer pour traverser, acceptent de se déchausser et de plier le pantalon pour traverser la rivière Lwini ", a rapporté le coordonnateur de cette structure des jeunes.

Il sollicite à cet effet, l'intervention des autorités pour la réhabilitation urgente de ce pont :

" La communauté des jeunes leaders de Kikwit demande à tous les notables de la ville de Kikwit, de la province du Kwilu et au gouvernement central de répondre urgemment à ce problème de la réhabilitation de ce pont afin de reprendre la praticabilité de la RN1 qui amène d'ailleurs jusqu'à Tshikapa ".