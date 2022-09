Gabon: ASSE - Denis Bouanga se lâche après son transfert

Désormais, Denis Bouanga est un joueur du Los Angeles FC. Cet été, le Gabonais a fait ses valises et quitté l'ASSE pour rejoindre les Etats-Unis et la MLS.

Evoluant maintenant en Californie, Bouanga continue de prendre ses marques et il en a profité pour revenir sur son transfert en faveur du club que Gareth Bale a également rejoint durant l'intersaison.

Suite à la relégation de l'ASSE en Ligue 2, il était plus que jamais acté que Denis Bouanga allait quitter les Verts. N'ayant plus qu'un an de contrat, le Gabonais a fini par être vendu par l'ASSE, qui avait d'ailleurs besoin de liquidités. Annoncé un peu partout en Europe, Bouanga a finalement traversé l'Atlantique pour rejoindre la MLS et le Los Angeles FC. Le voilà désormais en Californie et un mois après son transfert, l'ancien Stéphanois est revenu sur cette décision pour les médias du club américain.

Denis Bouanga est donc revenu sur son transfert de l'ASSE vers le Los Angeles FC. Le coéquipier de Gareth Bale a alors pu expliquer : " Je suis très content d'avoir signé à Los Angeles. C'est un rêve pour moi. Je ne pensais pas venir un jour ici. Dieu a fait que je suis ici, je suis très heureux. C'est une très bonne équipe, je l'ai suivie quand Los Angeles s'est intéressé à moi. On dit que c'est le PSG de la MLS. Il y a de très bons joueurs et ils marquent beaucoup de buts. Il y a un très bon état d'esprit ici, ça sent le football. Il y a de grandes stars sur le terrain qui aident beaucoup les jeunes. Moi ils m'ont très bien intégré, je sens que je vais faire de bonnes performances ici. Je savais qu'en signant à Los Angeles, j'avais peu de matches à faire. Mais bon, voilà, c'est un changement total de vie. J'ai voté pour donc je vais me fier à ça. Je ne veux pas dire quel type de joueur je suis. Mais je peux dire que de un, j'aime que gagner, j'aime pas perdre. Sur le terrain je suis différent que dans la vraie vie. Ce qui m'a convaincu de venir ici, déjà, c'est le projet. Je me vois bien jouer ici le plus longtemps possible. Je sais qu'il y a un engouement très fort à Los Angeles ", a poursuivi Denis Bouanga.

Enfin, le joueur du Los Angeles a conclu en expliquant : " La ville ici est aussi très belle donc avec ma famille on a tous choisi ce choix-là. Je suis très famille, j'ai deux enfants de 5 et 2 ans, une petite fille et un petit garçon. Je sais faire la part des choses. J'étais énervé d'avoir perdu à Houston mais quand je retrouve mes enfants je sais être heureux. Moi je travaille d'abord pour l'équipe avant de penser à moi-même. Si je dois jouer 20 minutes comme à Houston, je joue 20 minutes. Si je joue souvent 90 minutes, je répondrai présent. Mon challenge à moi, c'est de se mélanger à l'équipe et d'amener ce que je sais faire en plus pour pouvoir gagner un peu plus. Et puis voilà, mon challenge à moi c'est vraiment de gagner. Si je peux aider en faisant des passes décisives et en marquant, ce sera bénéfique pour moi et pour le club ".