Gabon: "Rajouter la sagesse à l'onction, libérez le Prophète Ndzoma" Geoffroy Foumboula

document

J'ai appris l'arrestation puis la mise en garde à vue du Prophète Emmanuel Ndzoma.

Je ne le connais pas personnellement, si ce n'est sur les réseaux sociaux. La forte affluence lors de ses convocations spirituelles dénote d'un impact considérable qu'il a sur une partie de la population (ceux répondant massivement à ses convocations spirituelles). Je suis chrétien et je ne saurais ici me porter juge de ses capacités spirituelles, Dieu seul sait.

Mes sorties ne vont nullement dans le sens de dire qu'il est un vrai ou faux prophète, car comme nous l'enseigne la Bible, on peut être rempli d'onction et manquer de sagesse.

J'invite toujours à plus de sagesse dans nos actions.

Nous, en tant que chrétien,ne devons pas voir en tout, la persécution des Hommes de Dieu. Si l'Homme de Dieu agit conformément aux lois en vigueur, il n'aura pas de soucis. Mais s'il les viole, il sait à quoi s'attendre. D'où la nécessité pour les Hommes de Dieu, au-delà du recueil des textes juridiques du Céleste ( les 66 livres de la Bible), il doit aussi s'imprégner du recueil des textes juridiques Terrestre (Constitution et lois gabonaises).

Si le recueil des textes terrestre et loin de celui céleste, il faut faire certaines choses dans le secret (c'est aussi pourquoi les ngangas ne font pas des exploits devant les caméras ou les réseaux sociaux, à part pour enseigner sur l'objet de telle ou telle autre chose traditionnelle). C'est dans le secret que Dieu annonça à Marie la grossesse du Christ, c'est dans le secret que Jésus ressuscita la fille de Jaïrus, etc...

Jésus n'a jamais été persécuté parce qu'il faisait des miracles, il l'a été quand les garants de la loi de l'époque (les prêtres) ont estimé qu'il a blasphémé (violer la loi religieuse en vigueur) en se faisant passer pour le Messie,même Christ lui-même n'a jamais crié qu'il était le Messie, il l'a toujours gardé dans le secret.

Les seuls Hommes de Dieu pour moi qui ont été persécutés au Gabon, ce sont les pères du réveil singulièrement Francis Michel MBADINGA dans les années 1990 car, en ce temps, l'Eglise de réveil était interdite. Si aujourd'hui plusieurs prêchent en toute liberté, c'est parce que certains, au-delà de ce qu'on peut dire,ont payé le prix des décennies avant.

L'acte posé par le Prophète de Dieu, en faisant la démonstration devant les caméras et à la face du monde d'introduire un fœtus de 3 mois dans le ventre d'une femme, est-il contraire à la loi terrestre gérée par les autorités ? Oui.

Est-ce contraire à la loi Céleste ? Oui pour certains, non pour d'autres ?

Face à cela, est-ce nécessaire d'accomplir pareil "miracle" devant les caméras sachant que cela est contraire à la loi Terrestre ? Non c'est pas nécessaire. Ce miracle n'aurait-il pas eu lieu si cela se faisait de façon discrète ? Assurément Oui,il aurait eu lieu.

Personnellement je crois qu'il a un dépôt du Seigneur en lui, mais tant que cela ne saurait pas associé à beaucoup de sagesse et prudence (prudent comme un serpent et simple comme une colombe, Matthieu 10:16) beaucoup de situation du genre continueront de se produire.

Mon message aux fidèles :

Dieu n'est pas un Dieu de spectacle et encore moins votre coursier. Beaucoup ne veulent plus s'instruire de la parole de Dieu mais courent juste aux miracles. Des attitudes de fidèles qui poussent certains Hommes de Dieu à chercher à démontrer à tout prix que le miracle habite leurs maisons. "C'est parce que les chrétiens ne veulent plus s'instruire mais courent derrière les miracles que l'injustice, les détournements, etc...sont toujours aussi forts au Gabon" vu que nous avons plus de Chrétiens issus des miracles et non transformés par la parole de Dieu.

Ma conclusion : la maladresse (aux yeux de la justice terrestre) de l'acte du Prophète n'est pas plus terrible que les crimes rituels,es détournements de fonds,etc... opérés par des personnes bien identifiés mais n'ayant jamais été inquiétées.

Libérez le Prophète Ndzoma, que cette situation interpelle aussi les autres prophètes qui font des démonstrations des miracles devant caméras.