Afrique: Barrage de la renaissance, les Églises soutiennent des solutions mutuellement convenues et bénéfiques pour l'Egypte et l'Ethiopie

Le Caire — L'Église copte et l'Église orthodoxe d'Éthiopie continuent de mettre leurs liens de communion ecclésiale au service des négociations politiques en cours entre l'Égypte et l'Éthiopie concernant le controversé " barrage de la renaissance ", connu internationalement sous le nom de GERD (Grand Ethiopian Renaissance Dam). Ces derniers jours, le patriarche copte orthodoxe a reçu au Caire une délégation de l'Église orthodoxe d'Éthiopie, exprimant à cette occasion son espoir que les négociations répondent aux besoins légitimes de tous les pays traversés par le Nil de manière équitable et concertée.

À cette occasion, le pape Tawadros a rappelé les liens étroits, historiques, culturels mais aussi spirituels, qui unissent l'Égypte et l'Éthiopie, liens qui sont en quelque sorte objectivement représentés par la dépendance commune des deux pays aux eaux du plus long fleuve du monde.

La délégation de l'Église orthodoxe d'Éthiopie, composée d'Abuna Yusef, archevêque métropolitain de Balé, et de plusieurs supérieurs de monastères, effectue un pèlerinage avec un groupe de diacres, de moines et de moniales à travers des lieux et des monuments chers à la mémoire chrétienne et liés à la spiritualité copte. Au cours de la réunion, Anba Yusef a invité le pape Tawadros à se rendre à nouveau en Éthiopie.

Le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne, construit par Addis-Abeba sur le Nil, est, selon le gouvernement du Caire, une "question vitale" pour l'Égypte et son peuple. Par le biais de négociations, l'objectif est de parvenir à un accord juridique contraignant qui permette à l'Éthiopie de se développer tout en préservant les droits de l'Égypte.

Le barrage représente la plus grande installation de production d'énergie hydroélectrique de tout le continent africain. Le projet, confié à l'entreprise de construction italienne Salini, a débuté en 2011. Le remplissage du réservoir permet la production de 6 000 mégawatts d'électricité.

Le choix d'Addis-Abeba a alimenté dès le départ des tensions avec l'Égypte et aussi avec le Soudan, des pays qui craignent d'être confrontés à une réduction drastique de l'approvisionnement en ressources en eau, essentielles à la vie et à l'économie de leurs populations respectives.

L'Église orthodoxe d'Éthiopie était liée juridiquement au patriarcat copte d'Alexandrie jusqu'en 1959, date à laquelle elle a été reconnue comme une Église autocéphale par le patriarche copte Cyril VI.