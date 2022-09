Afrique: Le renforcement des relations parlementaires au centre d'entretiens entre M. Talbi Alami et le vice-président de l'Assemblée nationale de Tanzanie

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu lundi avec le vice-président de l'Assemblée nationale de Tanzanie, Mussa Azzan Zungu, qui effectue une visite de travail au Maroc. La Chambre des représentants a indiqué dans un communiqué que M. Azzan Zungu a souligné, lors de cette rencontre, l'importance de renforcer les relations parlementaires entre le Maroc et la Tanzanie pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, mettant en exergue le rôle du groupe d'amitié entre les deux institutions législatives dans la consolidation de leurs liens de coopération et de concertation.

Il a également exprimé la volonté de son pays d'institutionnaliser les relations de coopération entre l'Assemblée nationale de Tanzanie et la Chambre des représentants du Maroc par la signature d'un mémorandum d'entente, rapporte le communiqué.

Le vice-président de l'assemblée nationale de Tanzanie a aussi salué le développement que connaît le Maroc dans divers domaines, particulièrement l'agriculture, la gestion de l'eau et l'industrie des engrais, se félicitant que "le Royaume produise des engrais de haute qualité, que la Tanzanie dispose de vastes terres arables" et qu'il y ait des "opportunités prometteuses d'instaurer des partenariats réussis entre les deux pays".

Il a aussi appelé à doper les échanges économiques et commerciaux et à partager les expériences et expertises dans les secteurs de la santé, de l'industrie pharmaceutique et de l'enseignement, ajoutant que les deux pays ont de nombreux points en commun.

Pour sa part, M. Talbi Alami a rappelé la visite historique de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en Tanzanie en 2016, marquée par la signature de nombre de conventions de coopération bilatérale dans plusieurs secteurs.

Il a exprimé la détermination du Maroc à consolider ses relations parlementaires avec la Tanzanie, surtout en ce qui concerne les questions d'intérêt commun, et à renforcer la solidarité interafricaine, le développement, la paix et la stabilité dans le continent dans le cadre du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États.

Aussi, les deux parties ont convenu d'institutionnaliser la coopération entre les deux institutions législatives, d'intensifier les consultations et les échanges de visites entre les parlementaires des deux pays et de partager les expériences et expertises au niveau parlementaire, selon le communiqué.