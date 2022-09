Sénégal: BRVM - Evolution contrastée des indices de la Bourse ce 5 septembre 2022

Les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont eu une évolution contrastée à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 5 septembre 2022.

L'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une légère hausse de 0,03% à 204,13 points contre 204,07 points la veille. En revanche, l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), a cédé 0,17% à162,23 points contre 162,50 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est rabaissée, s'élevant à 212, 120 millions de FCFA contre 399,220 millions la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des action, elle s'est établie à 6144,648 milliards de FCFA contre 6143,001 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 1,647 milliard de FCFA.

Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 8192,582 milliards de FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 1 575 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 4,69% à 6 700 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 4,67% à 5 600 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 4,46% à 6 790 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,19% à 1 120 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SOGB Côte d'Ivoire (moins 4,52% à 5 600 FCFA), BOA Niger (moins 1,51% à 6 205 FCFA), Oragroup Togo (moins 1,48% à 4 000 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,40% à 13 705 FCFA) et BOA Bénin (moins 1,31% à 6 020 FCFA).