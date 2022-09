Afrique: Le Secrétaire Général de la CAF et le Président de la FIFPRO Afrique tiennent une réunion constructive au Caire

La Confédération Africaine de Football (CAF) et la FIFPRO Afrique ont tenu ce dimanche 04 septembre 2022, une réunion constructive pour discuter des questions clés du football africain au siège de la CAF au Caire, en Egypte. Etaient réunis pour l'occasion, le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, la Directrice Générale des Opérations de la CAF, Abi Ijasamni, le Président de la FIFPRO Afrique, Geremi Sorel Njitap, le Secrétaire Général de la FIFPRO Afrique, Stephane Burchkalter et les membres du conseil d'administration de la FIFPRO Afrique Thulaganyo Gaoshubelwe et Masaseng Kgosana.

La CAF et la FIFPRO Afrique ont discuté, entre autres, du calendrier des évènements et tournois de la CAF, du bien-être des joueurs en Afrique, des relations bilatérales de travail entre la CAF et la FIFPRO et de l'évolution de la situation en Afrique.

Mosengo-Omba a déclaré : " Je voudrais remercier les dirigeants de FIFPRO Afrique, menés par le Président Geremi, pour leur engagement très progressif. La FIFPRO est une partie prenante importante de la CAF, nous sommes une famille et nous avons un objectif commun de développement du football en Afrique. Lors de notre réunion, nous avons discuté ouvertement et franchement des problèmes, y compris du calendrier des matchs et des questions touchant au bien-être des joueurs en Afrique. Nous avons également fait une présentation détaillée des plans de la CAF pour l'avenir, notamment la création du championnat scolaire africain et de la Super League africaine. "

" Nous avons tous convenu que nous devons non seulement améliorer le niveau du football en Afrique, mais aussi veiller à ce que les footballeurs gagnent bien leur vie en pratiquant leur art afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. ", a ajouté le Secrétaire Général de la CAF.

Les deux parties ont également convenu d'améliorer le niveau de communication sur les questions d'intérêt mutuel.