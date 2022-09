Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 6 Septembre 2022

Burkina Faso : Attaques terroristes- Au moins 37 civils tués

Au moins 35 civils ont été tués et 37 autres blessés le lundi 05 septembre 2022 lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Burkina Faso, entre Djibo et Bourzanga, a indiqué le gouverneur de la région du Sahel. "Un des véhicules transportant des civils dans ledit convoi a explosé au contact d'un engin explosif improvisé. Le bilan provisoire à 17h00 fait état de 35 morts et 37 blessés, tous civils", indique le communiqué du gouverneur, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho. (Source : africaguinee.com)

Guinée : Manifestation du 5 Septembre- La police dresse un bilan lourd

Le bilan de la manifestation appelée le lundi 5 septembre 2022 par le Fndc a été lourd. Selon la Police, plus de mille agents -policiers et gendarmes- ont été déployés pour maintenir l'ordre à travers la capitale. Selon son bilan provisoire, dix blessés dont quatre grièvement parmi lesquels sept gendarmes et trois policiers, ont été enregistrés lors des échauffourées entre blessés dont quatre grièvement parmi lesquels sept gendarmes et trois policiers, ont été enregistrés lors des échauffourées entre manifestants et forces de l’ordre. Tous ont été admis en soins intensifs au service des santés des Armées (Source :africaguinee.com)

Sénégal : MondialfootQatar : Un budget de 8milliards de Fcfa pour les Lions

Me Augustin Senghor a soumis le budget prévisionnel autour de 8 milliards Fcfa pour le Mondial Qatar au ministre des Sports qui le soumettra à l’autorité, au chef de l’État et au ministre des Finances. « A priori, je ne veux pas parler à leur place, mais je pense qu’il n’y aura pas de problème à ce niveau. Si nous arrivons en finale, nous tournerons autour de 8 milliards Fcfa à peu près. C’est un budget prévisionnel qui prévoit qu’on aille le plus loin possible. C’est-à-dire gagner le trophée », a confié le président de la Fédération sénégalaise de Football, invité hier de l’émission Point de Vue sur la Rts1, la télévision nationale. (Source : senegaalnet.com)

Côte d’Ivoire : Calendrier de la Transition-Les engagements de Damiba

En visite d'amitié et de travail, en Côte d'Ivoire le 05 Septembre 2022, Paul-Henri Damiba s'est engagé à organiser des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition et chef de l'Etat du Burkina Faso a, à l'issue d'une audience avec Alassane Ouattara, ce lundi, témoigné de la gratitude pour l'accompagnement, dont il a bénéficié depuis l'avènement du 24 janvier 2022. (Source : journaux ivoiriens)

Mali : Emprunt sur le marché financier- Un autre bon pas de Bamako

Lancé le 15 août, l’emprunt obligataire du Mali a dépassé son objectif avec une levée de 207,5 milliards de francs Cfa. Un deuxième succès sur le marché des titres qui confirme la confiance des investisseurs. Encouragé par son retour gagnant sur le marché financier régional, Bamako a de nouveau convaincu les investisseurs régionaux et dépassé son objectif avec une levée de 207, 5 milliards de F cfa. Le pays entendait, en effet, mobiliser 200 milliards de Fcfa avec une maturité de dix ans, pour financer des projets d’infrastructures et de développement prévus au budget 2022 de l’État. ( Source : J.A)

Centrafrique : Cryptomonnaie - Le Sango trébuche devant la Cour constitutionnelle

Lancé il y a deux mois, le Sango coin peinait déjà à séduire avant que l’institution centrafricaine suprême ne s’oppose à certaines dispositions du projet porté par le chef de l’État. Il y a loin du volontarisme monétaire à l’efficience financière. En lançant la monnaie numérique Sango coin, le 3 juillet, Faustin-Archange Touadéra savait que la communauté internationale allait, au mieux, se gausser de l’initiative, au pire la dénoncer. Mais le chef de l’État centrafricain attendait ces tacles avec l’impatience de celui qui construit son discours nationaliste en réaction à ce genre de critiques. Des critiques, en l’espèce, faciles à relier à une crainte des tenants d’un franc Cfa aisément qualifiable de « néocolonialiste ». (Source : J.A)

Cameroun : Education national- Début de l’opération de distribution des manuels scolaires

Le début de l’opération de distribution de ces manuels scolaires est prévu au 15 septembre 2022 sur l’ensemble du territoire. Ce sera bientôt un souvenir, l’époque où l’on dénombrait 12 élèves pour un livre. Depuis deux ans, la situation semble s’améliorer. Le programme d’appui à la réforme de l’éducation au Cameroun (Parec) fixe l’objectif d’avoir un livre pour deux élèves. En vue de l’atteinte de ce but, le Parec annonce la distribution de1 803 906 livres dans les écoles primaires publiques du Cameroun. (Source : Journal du Cameroun)

Tchad : Coopération sanitaire- Le Tchad et l’Arabie saoudite consolident les acquits

Pour rendre performant son système de santé, le gouvernement du Tchad noue des contacts avec des investisseurs saoudiens. Une réunion s’est déroulée dans ce sens ce 5 septembre 2022.Rapporte le Journal du Tchad. Une délégation des investisseurs saoudiens, conduite par le vice-ministre, chargé de la sensibilisation des investisseurs, Badr Albadr a eu réunion de travail ce jour avec le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdel-madjid Abderahim. Le conseiller à la présidence de la République, chargé du suivi des projets et programmes de développement, Dr Issa Doubragne était également présent. L’objet de la rencontre était partenariat et la coopération avec les investisseurs pour rendre performant le système de santé au Tchad.

Cameroun : Droit d transit du pétrole Tchadien- Plus de 18 milliards de Fcfa au Trésor public

Le comité de pilotage et de suivi de l'oléoduc rapporte que le droit de transit du pétrole tchadien sur le territoire camerounais, à travers l'oléoduc construit entre les deux pays, a généré un revenu total de 18,6 milliards de Fcfa au Trésor public camerounais entre janvier et juin 2022. Selon Investir au Cameroun, le montant que génère le droit de transit du pétrole tchadien par le Cameroun est en hausse. Il s'agit d'une augmentation d'un peu plus de 9% comparée à l'année dernière. Cela résulte du retrait du terminal de Kome à Kribi, dans la région Sud du Cameroun, d'une cargaison totale de 22,76 millions de barils de pétrole brut produits dans les gisements pétroliers du Tchad.