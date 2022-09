Angola: Enseignement général avec 220.000 enseignants et plus de dix millions d'étudiants

Caxito — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a affirmé ce lundi, à Caxito, dans la province de Bengo (nord), que l'enseignement général en Angola comptait sur 220.000 enseignants et plus de 10.000.000 d'élèves dans l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture officielle de l'année scolaire 2022/2023, Adão de Almeida a déclaré qu'au cours des cinq dernières années, environ 45.000 nouveaux enseignants avaient été admis, et que les 7.500 derniers étaient en train d'être intégrés pour couvrir les places vacantes qui existent encore dans plusieurs écoles.

Il a rappelé qu'entre 2017/2022, plus de 670 écoles avaient été construites à travers l'Angola, permettant ainsi l'insertion d'environ 2.000.000 de nouveaux élèves dans les différents sous-systèmes éducatifs, notamment dans le préscolaire et la première année.

Selon Adão de Almeida, pour l'année scolaire en cours (2022-2023), la première classe a reçu plus de 1.600.000 nouveaux élèves et dans les mois à venir, environ 40 nouvelles écoles seront achevées et disponibles pour accueillir 10.000 nouveaux élèves.

"L'augmentation du nombre d'élèves et des salles de classe doivent s'accompagner d'une augmentation des enseignants", a-t-il souligné.

Par ailleurs, Adão de Almeida a souligné que pour réaliser cette ambition d'une éducation de qualité pour tous, plusieurs projets structurants avaient été élaborés par le secteur de l'éducation, en mettant l'accent sur le projet d'autonomisation des filles et d'apprentissage pour tous (PAC 2).

Le PAC 2 vise à former et à éduquer les jeunes Angolais, en particulier les filles, à travers l'attribution de 600.000 bourses d'études, l'amélioration du système éducatif et l'accès à l'éducation, l'augmentation de la probabilité d'inscription et d'achèvement de l'enseignement primaire et secondaire, offrant des possibilités supplémentaires de poursuivre l'éducation ou entrer sur le marché du travail.

Cependant, il a déclaré que le processus de révision et de mise à jour des manuels de l'enseignement préscolaire et primaire a abouti à la production et à la distribution gratuite de 48.000.000 de livres scolaires et autres matériels pédagogiques de laboratoire.