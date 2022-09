Congo-Brazzaville: Lutte contre la résistance aux antimicrobiens - Un plan d'action national adopté

Le plan d'action national 2022-2026 de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM) a été adopté, le 3 septembre, à l'issue d'un atelier organisé par le Projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale.

Ce plan d'action est le schéma directeur visant à lutter contre l'émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens, qui menace bon nombre des objectifs de développement durable (ODD), en matière de santé, de sécurité sanitaire des aliments, de bien-être environnemental et de développement socioéconomique.

Ce document de planification des interventions énonce cinq objectifs stratégiques pour combattre la résistance aux antimicrobiens et définir les activités nécessaires à leur réalisation, en mettant l'accent sur les rôles et les responsabilités des différentes structures impliquées dans la lutte contre la RAM.

" Je me réjouis de savoir que la disponibilité et l'engagement personnel de chacun de nous ont permis de produire un document de qualité dont nous pouvons être légitimement fiers. Ceci nous permettra de faire de la République du Congo un pays qui se mobilise pour lutter efficacement contre les mauvaises pratiques en santé humaine, en production et santé animale et végétale ", a déclaré Zoula Nadège, directrice générale de l'environnement, clôturant les travaux dudit atelier.

Rappelons que les participants à cette réunion étaient venus de différentes structures impliquées dans la lutte contre la RAM, notamment la direction de l'épidémiologie et de la maladie, du Laboratoire national de santé publique, du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, de la direction de l'hygiène publique et de la promotion de la santé, de la direction des pharmacies, de la santé animale et de la direction générale de l'élevage.

Notons que d'après les estimations de l'Organisation mondiale de la santé près de 700 000 personnes meurent chaque année d'infections résistantes aux antimicrobiens et un nombre incalculable d'animaux malades ne répondent pas aux traitements. La résistance aux antimicrobiens demeure une importante menace mondiale pour la santé publique, la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments, ainsi que pour les moyens d'existence, la production animale et le développement économique et agricole.

Consciente de la gravité du phénomène, la République du Congo avait élaboré un draft du plan d'action national de lutte contre la RAM qui ne couvrait que la période 2019-2022. D'où, la nécessité pour le pays de disposer d'un autre plan d'action national 2022-2026.