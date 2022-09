Congo-Brazzaville: Tourisme - A la découverte du fleuve Congo avec "9.4 Agences "

Dans le cadre des activités relatives aux grandes vacances, 9.4 Agences, label du premium manager général Homany Akanati, organise une croisière sur le majestueux fleuve Congo, le 11 septembre prochain.

Dénommée " Tchao vacances, Loyengue na fleuve ", la croisade qu'organise 9.4 Agences s'inscrit dans le cadre de la clôture des grandes vacances. Le but de cette croisade est de faire découvrir le peuple congolais, les expatriés et d'autres résidents à Brazzaville le majestueux fleuve Congo et les îles qui l'entourent comme : Moutou ya Ngombé, Manguengué, ... , et tout autour, ainsi que les riverains. Cette croisade servira également de naviguer sur le deuxième fleuve le plus puissant au monde parce que les Congolais n'ont tendance à aller sur le fleuve que lorsqu'ils voyagent au nord du pays. Or, pour le 11 septembre ils vont visiter le fleuve Congo pour se distraire, se changer d'aires et surtout respirer l'aire naturelle, de même qu'oublier le bruit de Brazzaville.

" Nous avons relancé les activités au fleuve Congo, le 15 mai 2022. C'était extraordinaire, si bien que les gens avaient beaucoup apprécié et demandé que l'on organise une autre croisière. C'est ce que nous avions fait le 17 juillet dernier. Cette fois-ci, nous allons pour boucler les vacances. C'est quelque chose qui ne se fait pas à Brazzaville, c'est pourquoi nous lançons un appel au gouvernement de la République, notamment aux ministères du Tourisme et celui de la Culture de nous accompagner afin de vendre l'image du fleuve Congo, de vendre la destination Congo car jusque-là nous le faisons qu' avec nos propres moyens. Nous sommes à plusieurs croisières. Quant à la participation, les grandes personnes payent 10 000 FCFA et 5000 FCFA les enfants de 5 à 15 ans ", a déclaré Homany Akanati.

Notons que plusieurs activités y sont organisées au cours de cette croisade : un show live avec les artistes Master D, Isko Mix DJ, Arley Jordan, Rokia Cherell, DJ 12 mémoires, Trésor Mvoula... , avec une animation discothèque.

Au niveau du banc de sable du fleuve Congo, précisément au village Manguenguengué où s'arrêtera la croisade, seront organisés des rencontres de football, volleyball, jeux de toboggan adultes et enfants, pinkball, ndzango, scrabble, jeux de dame et de ngola...