Angola: La mine Lulo extrait un diamant de 160 carats

Dundo — La Société Minière de Lulo (SML) a annoncé, ce lundi, l'extraction d'un diamant de 160 carats, dans la mine située dans la municipalité de Capenda Camulemba, dans la province de Lunda Norte (Nord-est d'Angola).

Le nouveau diamant, blanc, de qualité supérieure de type IIa, est le 28e avec plus de 100 carats à être extrait à la mine de Lulo et le sixième plus grand trouvé à ce jour, selon un communiqué de la société parvenu à l'ANGOP.

Le diamant a été découvert dans le même bloc où le diamant rose de 170 carats, appelé "Rosa Lulo" a été extrait.

Le "Rosa do Lulo", découvert début août, est le plus gros diamant de ce type découvert en 300 ans, et le 5e plus gros diamant découvert en Angola et le 27e avec plus de 100 carats extrait dans la concession de Lulo, dont quatre avec plus de 200 carats.

Depuis le début de son exploration en 2010, la mine de Lulo a révélé un fort potentiel " qualitatif et quantitatif ", ayant atteint la valeur en carat la plus élevée au monde dès la première année d'exploration, de l'ordre de 2.985 dollars (3.005 euros).

Lulo est aussi la mine où a été extrait le plus gros diamant trouvé jusqu'à présent en Angola, avec 404,2 carats, vendu en mai 2016 pour 16 millions de dollars et qui a rapporté 34 millions de dollars, après avoir été taillé et transformé en joaillerie.