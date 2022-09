Algérie: Cinq opérations d'aménagement pour la préservation du vieux ksar d'Ouargla

Ouargla — Cinq (5) opérations d'aménagement et de restauration ont été retenues dans la wilaya de Ouargla pour sauvegarder et préserver le vieux Ksar d'Ouargla, a-t-on appris lundi de la direction locale de l'urbanisme et la construction (DUC). D'une enveloppe de 250 millions DA consacrée au titre du budget primitif de la wilaya pour l'exercice 2021, ces actions consistent en l'aménagement d'une surface de 17.880 m2 de l'enceinte de ce vieil espace, dont le terrassement, la réalisation des trottoirs, l'aménagement des espace verts, la réhabilitation des six portières du Ksar, en sus de l'aménagement de la place du vieux Souk sur 3.700 m2, ainsi que la délimitation de 41 espaces et carrés commerciaux au niveau du marché, a détaillé, le DUC, Hamid Ouâli, en marge de la visite des autorités locales au vieux Ksar d'Ouargla.

L'aménagement de 7.200 m2 de la place des Martyrs et d'une superficie de 5.300 m2 de la placette 1er Mai, jouxtant le marché de Souk El-Hadjar, la rénovation des réseaux d'alimentation en eau potable, d'assainissement aux alentours du vieux Ksar, font partie des opérations retenues en coordination avec des organismes, des architectes et associations concernées par la préservation du patrimoine matériel et immatériel.

L'archéologue et architecte, Mustapha Hafsi, habilité par le ministère de la Culture, et président du projet des espaces d'aménagement, a préconisé, en premier lieu, la promotion urbanistique et fonctionnelle de cet espace, dont la rénovation des réseaux divers, eau potable et assainissement, car, a-t-il estimé, ces espaces sont très sensibles requérant une intervention minutieuse et étudiée en fonction des normes et techniques requises de pareil site, classé depuis 1966 comme patrimoine national, et en 20081 comme "secteur sauvegardé".

Tirant la sonnette d'alarme sur la dégradation de ce site archéologique, l'intervenant, qui est aussi membre de l'association "Culture et Réforme" d'Ouargla, a estimé que ce chef-d'œuvre de l'homme est menacé aujourd'hui du fait aussi des interventions non-étudiées.

Le wali de Ouargla, Mustapha Aghamir, qui a, à cette occasion, pris connaissance des préoccupations des certains occupants du vieux Ksar liées notamment à la réhabilitation de ce site séculaire, a mis l'accent sur la nécessaire conjugaison des efforts, secteurs de l'urbanisme, de la culture, des associations, pour la préservation de ce site archéologique qui reflète la longue et authentique histoire de la population locale.