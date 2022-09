Gabon: Okondja / Fin de la Coupe Oloupi édition 2022

La Coupe Oloupi a connu son épilogue le samedi 3 septembre 2022 au stade Tata Oloupi d'Okondja.

L'ouverture officielle des jeux avait eu lieu le 20 aout dernier à Okondja, dans la province du Haut-Ogooué, précisément, dans le département de la Sébé-Brikolo. La compétition s'est déroulée sous le thème : "Hommage et Reconnaissance". Cette grande messe à captivé le public venu nombreux et sous les regards admiratifs des autorités politico-administratives du département.

La fête était belle et l'ambiance au rendez-vous. Les filles et fils du département de la Sébé-Brikolo ont communié autour du ballon rond. C'était la finale de la Coupe Oloupi. La coupe avait débuté le dimanche 21 août 2022, par un match de gala qui avait opposé l'équipe des statutaires à celle des cadres et hommes d'affaires d'Okondja, s'était soldé par un score de 3 buts à 1 en faveur des statutaires.

La grande finale de la Coupe Oloupi quant à elle, a eu lieu ce samedi 03 septembre dernier. Elle a opposé Mouniandzi à Ayanabo fc. Le score de cette grande messe du football "Coupe Oloupi" est de 2 à 1, en faveur de l'équipe d'Ayanabo. Le trophée du vainqueur a été remis au capitaine d'Ayanabo, Rosny Atomo par le Préfet du département de la Sébé-Brikolo, Antoine Lieghe. Le deuxième prix quant à lui, a été remis par Thierry Madouma au capitaine de Mouniandzi Fc, Boban Alela Openda.

Tout était bien qui finissait bien. "Le match s'est déroulé dans une parfaite harmonie entre les deux adversaires. C'est le département qui gagne, en ce sens qu'il a rassemblé les filles et les fils de la contrée. Nous en sommes fiers car tout s'est bien passé sans incident" lance une autorité politique.

La troisième place est occupée par l'équipe de Louri fc qui n'a pas démérité. Le Général de Gendarmerie à la retraite s'est chargé de remettre le trophée au capitaine de l' équipe.

Le trophée du meilleur buteur a été remis au joueur Darys Mouandja d'Ayanabo par Jean Paul Eyebe Lendoye, Président fondateur de la Coupe Oloupi.

Pour la petite histoire :"La première édition, quand j'ai eu l'idée d'organiser les compétitions, portait le nom d'EYEBS... Une fois terminée cette compétition, avec le rendu que nous avons pu avoir et avec ma modeste personne...il fallait trouver un nom qui puisse fédérer tout le monde. C'est pourquoi nous avons préféré choisir Oloupi qui est un patriarche d'Okondja. Chemin aidant, tout le monde s'est agrippé à Oloupi pour que la compétition puisse résister jusqu'à maintenant, malgré vents et marrées" raconte Jean Paul Eyebe Lendoye. Aussi, faut-il le rappeler, la Coupe Oloupi d'Okondja a 41 ans d'existence et38 compétitions disputées.