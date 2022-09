Maroc: Exposition "ColorfulWorld" de Beijing - Le stand marocain séduit les Chinois

Avec son décor haut en couleur, reflétant la civilisation millénaire et la culture diversifiée du Royaume, le stand marocain à l'exposition culturelle " Colorful World ", qui se tient actuellement à Beijing, continue de séduire les visiteurs chinois, émerveillés par la richesse des traditions ancestrales de la société marocaine, avec ses différents affluents. Des files d'attente de visiteurs se forment tout au long de la journée devant le stand, érigé par l'ambassade du Maroc en Chine dans l'enceinte du centre d'exposition de Shougang Park. Les questions des visiteurs avides d'en savoir davantage sur un Maroc dont la réputation en tant que terre de rencontres et de civilisation n'est plus à démontrer, fusent.

Hâtes de voir leur pays rouvrir ses frontières pour les voyages à l'étranger, de nombreux visiteurs chinois considèrent sérieusement le Maroc comme une destination qu'ils souhaitent visiter après la levée des restrictions mises en œuvre par leur pays dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pandémie de Covid-19.

"J'ai beaucoup entendu parler du Maroc, un pays que je souhaite vraiment visiter", indique Jiao Huang, une jeune chinoise, ajoutant qu'elle a beaucoup lu sur "le Maroc, un pays fascinant". La jeune chinoise, dont les parents se sont déjà rendus au Maroc, parle avec enthousiasme d'un pays aux paysages naturels époustouflants et qui sont aussi diversifiés que sa culture singulière. Huang n'est pas la seule à exprimer une telle fascination envers le Maroc.

Le même engouement est perçu chez les autres visiteurs qui souhaitent obtenir le plus d'informations sur le Royaume. Le stand marocain, tel qu'il a été conçu, attise l'intérêt des visiteurs par ses couleurs enchantantes, ses tableaux féériques, ses posters, ses livres et sa sélection de produits d'artisanat illustrant le savoir-faire des maîtres-artisans marocains.

Des films institutionnels et des vidéos promotionnelles sont projetés lors de cette exposition portant sur les potentialités touristiques et économiques du Maroc ainsi que ses richesses. Les provinces du sud du Royaume avec leur développement fulgurant figurent en place centrale dans les présentations au stand marocain.

Le thé, symbole légendaire de l'hospitalité marocaine, est offert aux visiteurs, qui ne tarissent pas d'éloges envers l'art de vivre marocain nourri par une longue histoire de générosité et de vivre-ensemble.

Les responsables de l'ambassade marocaine à Beijing expliquent que la participation du Royaume à l'exposition vise à conforter la notoriété et l'attractivité du Maroc auprès des médias et du grand public chinois.

L'exposition "Colorful World", qui est cette année à sa septième édition, met en lumière le potentiel et la diversité des différentes régions marocaines et offre aux visiteurs chinois et étrangers l'occasion de se familiariser avec les différentes composantes de l'héritage culturel séculaire du Royaume et la possibilité de découvrir un florilège de produits de l'artisanat marocain.

A noter que le marché touristique chinois compte plus de 100 millions de voyageurs assoiffés de se rendre à l'étranger une fois la situation sanitaire s'améliore à l'échelle mondiale. La contribution de l'ambassade du Maroc à cet événement a été hautement appréciée par les organisateurs, qui considèrent le stand marocain comme l'un " des plus beaux stands " de l'événement phare de l'industrie du tourisme en terre chinoise.

L'exposition vise, selon ses organisateurs, à promouvoir le dialogue civilisationnel et les échanges culturels entre la ville de Beijing et le reste du monde. Elle vise aussi à renforcer les relations amicales entre la Chine et les pays du monde, en particulier les pays concernés par l'initiative " La Ceinture et la route ".