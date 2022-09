Maroc: 79% des Marocains préfèrent les boissons et aliments locaux

Le Groupe Sunergia a révélé, dans une étude sur la qualité des produits marocains, que 79% des personnes sondées estiment que la qualité des boissons et aliments locaux est meilleure contre 12% qui préfèrent la qualité des produits étrangers. Par âge, les 25-34 ans trouvent la qualité des produits étrangers meilleure que celle des produits locaux (18% vs 12%), fait savoir cette étude intitulée "La qualité des produits marocains est-elle comparable aux autres?", notant que cela peut vraisemblablement être lié au degré de digitalisation de ces marques, qui ne tarissent pas d'efforts en matière d'actions publicitaires et promotionnelles sur les réseaux sociaux, rapporte la MAP.

Pour les urbains, le duel de la qualité des produits marocains vs étrangers tourne également en faveur des marques étrangères (17% vs 12%), précise l'étude, qui affirme que l'abondante disponibilité de ces marques, que ce soit au niveau des GMS ou du circuit traditionnel, a eu un impact sur ce choix qui est à l'opposé de celui des ruraux. Ces derniers trouvent la qualité des produits marocains meilleure (85% vs 79%).

Pour ce qui est de la catégorie "Beauté et bien-être", 45% des répondants pensent que la qualité des produits marocains est meilleure tandis que 39% trouvent celle des produits étrangers meilleure, poursuit Sunergia qui explique que ces résultats reflètent l'essor des produits marocains ainsi que des marques de beauté et de bien-être, qui misent sur l'utilisation d'ingrédients locaux comme l'huile d'argan, de graines de figues ou encore le bois de cèdre et le ghassoul.

S'agissant de la catégorie "entretien et nettoyage", 52% des Marocains pensent que la qualité des produits locaux est meilleure contre 33%.

Au niveau de la catégorie "mode et accessoires", 48% des Marocains trouvent que la qualité des marques marocaines est meilleure alors que 37% pensent le contraire.

En ce qui concerne la catégorie "ameublement et décoration", 67% des Marocains jugent la qualité des marques marocaines d'ameublement supérieure, tandis que 19% estiment que celle des produits étrangers est meilleure, fait savoir l'étude qui relève que le secteur de l'ameublement au Maroc regroupe plusieurs entreprises nationales, avec une bonne qualité de produits ainsi qu'une forte notoriété et ancienneté.

Dans le duel de qualité entre produits marocains et étrangers, les Marocains jugent quasi-unanimement que la qualité des produits marocains est meilleure que celle des produits étrangers. Six catégories de produits ont tourné à l'avantage du produit local contre une seule catégorie des produits étrangers jugée meilleure.

Les initiatives lancées ont vraisemblablement eu un impact considérable sur le prix, compte tenu des subventions allouées aux industriels marocains. Cela a sans doute permis une complémentarité avec la qualité des produits locaux. Ainsi, le mix entre un prix compétitif et une bonne qualité se révèle être un facteur clé dans le choix des Marocains et leur jugement à l'égard de la qualité des produits marocains.