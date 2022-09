Madagascar: Protection de l'environnement - Des jeunes se lancent dans l'emploi vert

Dans un stand d'exposition des projets verts des jeunes paroissiens catholiques, à Antsahatanteraka, le 3 septembre, il découpe une page d'un magazine et enroule les morceaux découpés à l'aide d'un cure-dent, pour fabriquer un bracelet. Il passe au vernissage, orne le tout avec des perles, et le bracelet est prêt. Des jeunes de cette paroisse se sont lancés dans le recyclage des papiers, après une formation sur la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, appuyé par le Programme Protection et exploitation durable des ressources naturelles (PAGE 2) de la Coopération Technique Allemande (GIZ).

"Chacune des huit jeunes qui exercent ce métier dans notre paroisse arrive à produire une dizaine de bracelets et de boucles d'oreille par jour. Ce métier peut rapporter un bon revenu, lorsqu'il y a des commandes. Dernièrement, nous avons eu une commande de mille pièces", enchaîne Mahery Andrianjafimahenina.

Plusieurs associations de jeunes provenant de différents diocèses ont présenté leurs initiatives vertes durant les deux derniers jours des Journées mondiales de la Jeunesse à Antsirabe, ce weekend. Des jeunes du diocèse d'Ambatondrazaka se lancent dans la fabrication de réchaud économique et le recyclage des déchets de charbon de bois et les balles de riz. Ils fabriquent des briquettes de charbon de bois ou de balles de riz. "Notre projet vise à réduire la consommation de bois, donc, à protéger l'environnement", lance Carole Rija Oelijaona, qui a présenté leur projet.

Le PAGE 2 GIZ a donné son appui à la Fédération nationale des jeunes catholiques durant ces six jours de rencontre de trente mille jeunes à Antsirabe, pour la sensibilisation sur la lutte contre le changement climatique et sur l'éducation à l'environnement. C'était une opportunité pour les jeunes de se familiariser avec leur environnement et de prendre conscience de ce qu'ils peuvent réaliser pour le sauvegarder. Des pèlerins se sont engagés à partager aux jeunes de leurs villages ce qu'ils ont acquis durant cet événement. D'autres envisagent de se lancer dans l'emploi vert, un nouveau métier prometteur.