Madagascar: Humanitaire - Le Dr Colas Emilien Rafanoharana nommé lauréat de la médaille Abruzzo

Un malgache a obtenu la médaille Abruzzo de leadership Humanitairepour la troisième cohorte francophone du Diplôme d'Études Supérieures en Leadership Humanitaire. Il s'agit du Dr Colas Emilien Rafanoharana. Il se trouve que c'est le seul Malgache lauréat après avoir suivi ces études en Australie. La formation suivie est dispensée par l'Université de Deakin en Australie au travers le partenariat avec Action Contre la Faim (ACF) avec le soutien financier de l'USAID et de la fondation IKEA. La formation permet de préparer et de former des responsables d'organisation pour mener des interventions efficaces dans des environnements complexes dans le domaine de l'humanitaire. Après avoir obtenu une bourse d'étude pour Australie en 2020, le Docteur Rafanoharana a achevé la formation en 2021.

Actuellement, coordinateur interrégional de l'ONG ASOS pour le sud. Les expériences de plusieurs années dans la partie Sud du pays et d'autres pays du sud, à travers diverses organisations comme l'Association Sanitaire de La Réunion, l'ONG Village Pilote au Sénégal, Andzaha Santé France, Gynécologie Sans Frontières, Mission Aviation Fellowship ou encore Helimission l'ont motivées à participer à cette formation en Australie. "Il m'a été proposé de postuler à cette bourse. J'ai été le seul malgache retenu. Le leadership est important dans toutes interventions qui concernent l'humanitaire. En tant que leader, il est également nécessaire de faire une analyse contextuelle de la situation humanitaire au niveau local", indique le Dr Colas Emilien Rafanoharana.

Améliorer l'intervention et appui en période d'urgence auprès de la population affectée fait partie des acquis durant la formation. "En tant que leader, il est utile de pouvoir disposer d'une vision stratégique et la constitution d'une équipe performante pour travailler auprès de la communauté. La formation a apporté un plus dans ma manière de travailler", enchaîne-t-il.