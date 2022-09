Nigeria: "Nous avons perdu tant de prêtres victimes de la violence, mais le mal ne prévaudra pas", déclare l'évêque d'Abakaliki

Abuja — "Nous avons perdu confiance dans la capacité du gouvernement actuel à rétablir la sécurité", a déclaré Son Excellence Mgr Peter Nworie Chukwu, évêque d'Abakaliki (capitale de l'État d'Ebonyi, dans le sud-est du Nigeria), s'adressant aux journalistes à Abakaliki, lors de l'inauguration de la Catholic Media Practitioners Association (CAMPAN).

Mgr Chukwu a ajouté que les Nigérians sont déçus par le gouvernement fédéral pour son incapacité à lutter contre la criminalité dans le pays. Faisant référence au fléau des enlèvements et des meurtres dont les prêtres sont également victimes, Mgr Chukwu a déclaré :

"Je suis très préoccupé par le fait que les prêtres sont devenus la cible des kidnappeurs et des meurtriers. Parfois, ils les kidnappent et finissent par les tuer". "Nous avons perdu tant de prêtres dans le nord, dans la Middle Belt et aussi dans le sud-est et c'est inquiétant, mais je ne suis pas surpris car les prêtres et les prophètes sont toujours victimes de persécutions dans l'histoire de l'Église. Les persécutions "montrent que ce que les prêtres représentent et ce que nous prêchons pique la conscience de ceux qui nous attaquent, et au lieu de se repentir, ils préfèrent réagir en tuant, en enlevant, en torturant et en détruisant nos églises".

"Mais je suis consolé par la déclaration du Christ dans Matthieu 16 vs 35, selon laquelle aucune porte de l'enfer ne prévaudra jamais contre l'Église. L'Église sort renforcée lorsque vous la poussez contre le mur", a souligné Mgr Chukwu.

L'évêque a appelé les journalistes à veiller à ce que les candidats aux élections générales de 2023 présentent leurs programmes pour permettre aux Nigérians de choisir et d'élire des dirigeants crédibles.

"Nous prions pour que les élections soient pacifiques, libres et impartiales et qu'elles portent au pouvoir des dirigeants capables de résoudre les problèmes de ce pays qui, s'ils ne sont pas résolus, mettent en danger l'existence du Nigeria en tant que nation unie", a-t-il conclu.