Congo-Brazzaville: Fondation Panzi - Le projet "Tumaini" lancé

La Fondation Panzi du Dr Denis Mukwege et l'Université de Montréal au Canada ont procédé, le 2 septembre, au siège de la Fondation à Bukavu dans la province du Sud-Kivu, au lancement du projet "Tumaini. Santé et droits des femmes, des adolescentes et des enfants ".

La cérémonie de lancement du projet s'est déroulée sous la houlette du Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018, responsable de la Fondation Panzi et de l'hôpital de Panzi. C'était en présence du gouverneur du Sud-Kivu Théo Ngwabidje et l'ambassadeur du Canada Benoît Pierre Laramée. On a aussi noté la présence de la Pre Valérie Amiraux, Vice-rectrice de l'Université de Montréal, de Mme Karina-Dubois Nguyen, directrice de l'Unité de santé internationale et directrice du projet " Tumaini ", et de la Pre Marie Hatem, directrice scientifique du projet et directrice de l'Observatoire Hygeia.

Quid du projet " Tumaïni " ?

Selon le communiqué de la Fondation à ce sujet, le projet " Tumaini " est mis en œuvre par la Fondation Panzi avec l'Unité de santé internationale et l'Observatoire Hygeia de l'Université de Montréal. Ce projet va appuyer les activités de la Fondation et de l'hôpital de Panzi jusqu'en 2027. " Issu de la vision du Dr Denis Mukwege et s'appuyant sur l'expertise de l'Université de Montréal, ce projet renforcera les services offerts aux survivantes des violences sexuelles et les capacités de la Fondation Panzi dans quatre zones de santé du Sud-Kivu et dans trois provinces du Burundi ", indique la Fondation Panzi dans le communiqué.

Financé par le Canada, le projet " Tumaini "mobilise plusieurs facultés de l'Université de Montréal, avec aussi l'appui d'Avocats sans frontières Canada et Global Stratégies, pour couvrir une population bénéficiaire de 2.745.741 personnes. Trois axes constituent le socle du projet. Il s'agit de l'amélioration de la prestation et de la gestion des services de santé ; de l'amélioration de l'accessibilité des services de santé ; et de la promotion des politiques, de cadres juridiques et de services en matière de soins de santé fondés sur des connaissances issues de la recherche. En plus de soutenir la lutte contre les violences et la réhabilitation des survivantes, le projet mettra à profit la recherche opérationnelle pour déterminer scientifiquement les éléments de pérennisation du modèle holistique développé par le Dr Mukwege, notamment l'hôpital et la Fondation Panzi.

Historique

"Tumaini " est l'aboutissement d'une histoire de rencontres humanistes, d'engagement et de coopération. En 2017, le Dr Mukwege rencontrait la Pre Marie Hatem à Panzi et jetait les bases d'une collaboration vouée à s'épanouir. En 2019, le Dr Mukwege recevait un doctorat honoris causa de l'Université de Montréal au Canada. Cette même année, la Fondation Panzi s'associait à l'Unité de santé internationale de l'Université de Montréal et à l'Observatoire Hygeia pour répondre à une offre de financement d'Affaires mondiales Canada, finalement obtenue en 2021. Et ce fut le début du projet " Tumaini "et l'espoir de construire un avenir prometteur et plus juste pour les populations des zones couvertes par le projet, particulièrement pour les femmes, les adolescentes et les enfants.