Cote d'Ivoire: Reportage - Yamoussoukro, un trésor touristique

Ville natale du père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro est un véritable patrimoine touristique. De la Fondation Félix Houphouët-Boigny à la Basilique Notre Dame de la Paix, la plus grande au monde, en passant par la réserve de faune d'Abokouamékro et les lacs sacrés aux caïmans, le touriste n'a pas le temps de s'ennuyer.

Après avoir été émerveillé par les chefs d'œuvre architecturaux que sont la basilique, la fondation et l'incontournable Hôtel Président, il a la possibilité de goûter aux délices d'un safari dans le village d'Abokouamékro où rhinocéros, buffles, bubales, antilopes et de nombreuses autres espèces animales vivent en pleine liberté. Gros plan sur quelques sites touristiques de la capitale politique ivoirienne.

Avec ses artères arborées et larges, qui rappellent les champs Elysées, Yamoussoukro est une destination touristique privilégiée en Côte d'Ivoire. En effet, cette ville lumière située au centre du pays et à deux heures d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, après avoir parcouru près de 230 km sur l'autoroute du Nord, abrite des sites impressionnants qui font son charme.

La Fondation Félix Houphouët-Boigny, temple de la paix

Au nombre des sites qui méritent un détour figure la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Créée en 1973 par Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, cette fondation est une institution à vocation internationale reconnue d'utilité publique et associée à l'UNESCO. Elle a pour objet, la recherche, la sauvegarde, le maintien de la paix en Afrique et dans le monde.

C'est un joyau architectural qui accueille toutes les rencontres placées sous le signe de la paix. La fondation, selon le secrétaire général de l'institution, Pr Jean-Noël Locou, forme un ensemble de bâtiment dont la beauté et la magnificence rappellent le message de paix de son illustre donateur aux générations présentes et futures. Implantée au sud-ouest de Yamoussoukro sur un terrain de 48 ha, la fondation est l'œuvre de l'architecte tunisien Clément-Olivier Cacoub (1920-2008) et de ses associés. Notamment les architectes Yves Roa Simon et Pierre Epstein.

Les travaux de construction ont duré 10 ans (1977 à 1987) pour un budget total de 31 milliards de FCFA. La réalisation a été faite par l'entreprise Sonitra. Celle-ci a fait appel à 21 entreprises ivoiriennes et étrangères sous-traitantes pour les corps d'état particuliers. Deux bâtiments majeurs composent cette institution. Le bâtiment principal et le bâtiment des congrès. Chacun correspond à un ensemble de fonctions particulières. Ils sont reliés par un bâtiment intermédiaire constitué de deux patios superposés bordés de coursives.

Escaliers, escalators et ascenseurs y assurent les liaisons verticales. Le bâtiment principal, explique Pr Jean-Noël Loucou, un témoin privilégié, fait 140 mètres de long et 21 mètres de large et s'élève à une hauteur de 30 mètres. Il comporte sept niveaux. Le sous-sol, les locaux techniques et de maintenance, le rez-de-jardin, le rez-de-chaussée donnant accès au hall principal, à la salle des congrès et au salon d'honneur. Le premier étage comporte des bureaux, le second étage, des bureaux et le service informatique.

Le 3ème abrite la bibliothèque, des salles de travail et des bureaux. Quand au quatrième étage, on trouve une vaste salle de réception, les bureaux de la direction et une salle de conseil. Le bâtiment des congrès s'ouvre en son centre sous un grand amphithéâtre de 2000 places doté d'un système de traduction simultané en 8 langues différentes et d'un équipement scénographique pour tous les types de spectacles. Il compte également deux salles de réunion et 12 salles de commission.

La fondation se propose de diffuser le message du Président Félix Houphouët-Boigny aux générations présentes et futures, de faire connaitre son œuvre, sa pensée politique et philosophique fondées sur la quête permanente de la paix. Selon ses statuts, les objectifs de la fondation consistent à contribuer à la recherche, à la sauvegarde, au maintien de la promotion de la paix en Afrique et dans le monde, à être un centre de réflexion et de recherche sur la paix et contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire des peuples africains et de leur lutte pour la liberté et la justice.

L'institution entend être un lieu d'échanges et de dialogue, de conciliation et de fraternité humaine. Quant aux missions, la fondation se propose d'établir la culture de la paix au niveau national et international, de former à la citoyenneté, de mettre en place des mécanismes et institutions, d'établir et de renforcer la paix, de créer un cadre de dialogue, d'échanges entre les nations, les communautés, les générations, la société civile et les organisations non gouvernementales.

Rappelons que l'institution abrite aujourd'hui, le siège du District Autonome de Yamoussoukro, la Médiature de la République. On y trouve une bibliothèque qui dispose de tous les ouvrages sur la vie de Félix Houphouët-Boigny.

La réserve de faune d'Abokouamékro pour un safari

A Yamoussoukro, les amoureux de la faune n'ont pas été oubliés. Mieux, ils sont bien servis avec la réserve d'Abokouamékro. Située à environ 50 km au Nord-Est de la capitale politique, cette réserve faunique est une destination privilégiée des touristes en quête de safari. Elle abrite des rhinocéros, des buffles, des bubales, des antilopes, des cobs de bouffons, et de nombreuses autres espèces animales. Initialement appelée " Parc animalier d'Abokouamékro ", la réserve a été créée à l'initiative du Président Félix Houphouët-Boigny pour le développement du tourisme.

Les infrastructures ont été mises en place en 1988. En 1993, elle est devenue la Réserve de Faune d'Abokouamékro (RFA). La RFA couvre une superficie totale de 20 430 ha, dont 7 230 ha ont été aménagés pour les visites touristiques. Après l'aménagement du site, de nombreux animaux provenant des parcs nationaux de Côte d'Ivoire et d'Afrique du Sud y ont été introduits.

Mais ces dernières années, leur nombre s'est considérablement réduit. Cependant, les activités du ministère du Tourisme laissent entrevoir un espoir, avec la mise en place de Côte d'Ivoire Tourisme. La réserve constitue l'un des maillons essentiels du développement touristique de la région du Bélier. Avec le déplacement programmé des différentes institutions de la République à Yamoussoukro, le tourisme reprendra un réel essor, avec une réhabilitation rapide de cette réserve. Les défis du développement du pays passent également par le maintien et la protection de la biodiversité, pour le bien-être et l'épanouissement des générations futures.

La Basilique Notre Dame de la paix et ses 4 records Guinness

Visiter Yamoussoukro sans voir la basilique s'apparente à une symphonie inachevée tant c'est l'incontournable. Véritable joyau architectural, la splendide Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro est le plus grand des monuments religieux catholiques au monde. Elle est bâtie sur une superficie de 130 hectares avec un volume de terrassement de 800.000 m3. Trait d'union entre Dieu et les peuples, elle accueille des milliers de personnes, autochtones, pèlerins étrangers et touristes. Les 130 hectares sur lesquelles est construite la Basilique Notre-Dame de la Paix sont la propriété du Vatican.

En effet, après la construction de ce lieu de culte, le président Houphouët en a fait don au Vatican. L'édifice situé au cœur du pays baoulé a été consacré par le pape Jean-Paul II en personne le 10 septembre 1990. Lors de cette consécration, pas moins de 200. 000 personnes étaient présentes. Après cette consécration, la basilique a été ouverte aux cultes dès l'année qui a suivie. Depuis lors, elle devenue un lieu de pèlerinage très prisé pour les catholiques du monde entier.

En ce qui concerne les frais d'entretien de la basilique, ils sont couverts à hauteur de 60 % par des fonds que le président Félix Houphouët-Boigny a laissés et qui produisent des intérêts chaque année. Fait notable, la basilique est un lieu de culte qui impressionne par sa démesure. Il s'agit d'une curiosité que le touriste ne doit manquer de visiter sous aucun prétexte. La visite est facturée à 1000 francs CFA pour les nationaux et 2000 FCFA pour les non-nationaux. Les enfants et les étudiants ne paient que 500 FCFA. Dans tous les cas, un guide est attribué d'office aux visiteurs. Si vous êtes en véhicule, il faut prévoir 500 f/véhicule pour les frais de visite pour découvrir la splendeur de ce majestueux édifice.

Elle a été réalisée par l'architecte Pierre Fakhoury. Il a dessiné les plans de la basilique en s'inspirant de l'architecture de la Basilique Saint-Pierre de Rome. Ces plans furent sélectionnés par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, celui-là même qui a financé entièrement la construction de l'édifice. Il s'agit d'une offrande qu'il a voulu faire à Dieu. Construite dans le village natal du président Houphouët-Boigny, aujourd'hui la capitale du pays. Les travaux de construction ont débuté en février 1986 pour s'achever en septembre 1989. D'après les estimations, le coût total de ces travaux est de 40 milliards de francs CFA (environ 61 millions d'euros).

Dire que la Basilique Notre-Dame-de-la-Paix est l'édifice religieux le plus grand au monde n'est pas une hyperbole. Elle concentre quatre records Guinness. D'abord, c'est la basilique la plus au monde (158 m) . Ensuite, elle détient le record mondial de la basilique ayant eu le plus court temps de construction. 1 500 ouvriers africains ont travaillé 24 h/24 et 7 j/7 sur le chantier afin d'achever l'édifice en 3 ans. Par ailleurs le record du monument religieux ayant le plus grand dôme au monde (une coupole de 90 m de diamètre et de 60 m de hauteur, surmontée d'une croix en or massif) est détenu par la basilique de Yamoussoukro qui est également l'édifice religieux ayant la plus grande superficie de vitraux (7 363 mètres carrés).

Vu la grandeur de ce bâtiment, plusieurs conditionnalités ont failli empêcher le projet de voir le jour. Pour la petite histoire, la construction de la basilique n'était pas autorisée par le Vatican parce qu'elle ne devrait pas être plus grande que la celle de Rome. De plus, la provenance des fonds devrait être prouvée afin que le Vatican s'assure qu'il ne s'agit pas d'une opération de blanchiment d'argent. Comme si cela ne suffisait pas, il fallait aussi prouver qu'au moins une personne a été canonisée dans le pays avant que la Côte d'Ivoire ne soit autorisée à construire une basilique sur son territoire. Après la satisfaction de toutes ces préoccupations, les travaux de construction de la basilique de Yamoussoukro débutent en juillet 1989.

Presque toutes les personnes qui visitent la Basilique Notre-Dame de la Paix font la même remarque : l'édifice est plus grand que l'on ne l'imagine. Rien que la croix de l'autel présente des dimensions gigantesques : 2,5 m de long pour 1,5 m de large. Outre la croix de l'autel, l'image de la colombe qui se retrouve au sommet du dôme fait 7 mètres de long. Cette colombe qui symbolise le St Esprit est juste phénoménale. Par ailleurs, le premier niveau de la chapelle peut accueillir 18 000 fidèles. Cependant, on y retrouve 7000 places assises qui se retrouvent dans une enceinte climatisée. Le troisième niveau de la basilique compte 456 ampoules avec une puissance de 1000 watts chacune. Heureusement, toutes ces lampes ne sont jamais mises sous tension au même moment. Sinon imaginez la chaleur que peuvent dégager 456 000 watts de lumière...

Pour s'assurer que les fidèles puissent bien suivre les messes célébrées dans la basilique, plusieurs matériaux ont été utilisés pour favoriser le phénomène d'absorption de sons. Par exemple, les 7000 sièges de l'édifice disposent tous d'un revêtement absorbant. Il s'agit de la laine de verre qui recouvre tous les coussins des sièges.

L'Hôtel Président et ses cinq étoiles

Autre endroit incontournable en visitant Yamoussoukro, c'est le fameux Hôtel Président. Il est sorti de terre en 1973. C'est un établissement de 5 étoiles, bâti dans un parc fleuri et arboré de 25 ha. Il se compose d'un bâtiment classique de 146 chambres, inauguré en 1973 et d'une tour monumentale de 139 chambres datant de 1980. Il entre dans la liste des édifices de prestige, monumentaux ou futuristes, construits par Président Félix Houphouët-Boigny dans son village natal, devenu en 1983 la capitale politique du pays. Certaines de ses chambres et suites ont été récemment rénovées afin de fournir une meilleure qualité de prestations à la clientèle.

Le hall d'entrée, majestueux, avec ses hauts piliers de marbre et ses lustres clinquants, vous invite à apprécier l'immensité de l'œuvre de Olivier Cacoub dit " l'architecte du Vieux ", tel que le surnommait affectueusement le Président Félix Houphouët-Boigny. La tour, haute de 14 étages, est surmontée d'un restaurant panoramique qui donne une vue magnifique et à 360° sur la piscine de l'hôtel et le parc mais également sur l'ensemble de la ville de Yamoussoukro. L'Hôtel Président est le point de départ idéal pour visiter Yamoussoukro. " Vous pourrez visiter les différents édifices qui font la renommée de la capitale comme la basilique, le palais présidentiel, la grande mosquée ou la fondation Félix Houphouët-Boigny.

Du temps d'Houphouët-Boigny, l'établissement, propriété de l'État, était tenu d'ouvrir ses portes pour accueillir les nombreuses rencontres organisées par l'administration ivoirienne. Avec ses 285 chambres au total et une capacité d'accueil interne de 800 personnes, son restaurant panoramique à son sommet, sa galerie marchande, son cinéma, son solarium et sa discothèque, l'hôtel domine toute la région et bénéficie d'un statut semi-officiel puisqu'il sert à l'hébergement de nombreuses personnalités en visite. Il comporte également deux courts de tennis et un golf international de 18 trous. Véritable site touristique avec une piscine et une aire de jeux pour les enfants, l'hôtel continue d'accueillir des congrès, des rencontres internationales que nationales.

Hôtel Parlementaire ou Hp-Resort

En plus de l'Hôtel Président, la capitale politique ivoirienne abrite un autre établissement hôtelier de prestige : l'Hôtel des Parlementaires baptisé Hp-Resort. C'est un complexe de prestige offrant une diversité de prestations: l'hébergement avec 300 chambres de standing, un room service, deux restaurants, un snack bar, un night club, une piscine, une salle de jeux, une galerie marchande, une buanderie-pressing, un business center et une salle de remise en forme. Il est bâti sur plusieurs hectares au sein de la cité administrative où sont prévus le futur palais présidentiel, le Conseil économique et social... L'établissement dispose de plusieurs salles de réunions pour les assises internationales et nationales.

L'hôtel des parlementaires est une étape de choix pour votre séminaire résidentiel ou autre manifestation professionnelle.

Les lacs artificiels qui font la beauté de la cité

A tous ces sites touristiques s'ajoutent les 13 lacs artificiels créés par Félix Houphouët-Boigny dont trois en face du palais présidentiel contiennent des sauriens venus du Nil depuis les années 50. Aujourd'hui, ces crocodiles attirent la curiosité des visiteurs qui viennent des quatre coins du monde. Ces lacs constituent à la fois un bien touristique, écologique et sanitaire. Leur entretien vient d'être confié à la structure CIAPOL pour la dépollution totale. Les travaux en cours ont permis de débarrasser les lacs des salades d'eau qui les avaient envahis.