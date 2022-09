Congo-Brazzaville: Foire alimentaire de Brazzaville - La 6ème édition encourage la production locale

Le directeur de cabinet du ministre en charge de l'Agriculture, Pascal Robin Ongoka, a lancé, le 1er septembre, à Brazzaville la sixième édition de la foire alimentaire qui encourage la production et la consommation locales.

La sixième édition de la foire alimentaire a été organisée sur le thème " Produisons et consommons congolais ".

Initiée par l'association de solidarité internationale (Essor), l'Association congolaise pour le développement agricole (Agridev) et financée par l'Agence française de développement (AFD), la foire apporte une visibilité aux producteurs et transformateurs de produits locaux. Cette édition met en avant l'intérêt de consommer local et l'importance de valoriser les filières agroécologiques pour garantir la qualité des produits.

Selon le représentant pays de l'ONG Essor, Dieudonné Badawé, elle permet de stimuler la demande, de tenter à s'exprimer sur la nécessité de limiter les importations, de rapprocher le consommateur des producteurs et permet à ces derniers de se communiquer sur leur métier ainsi que leurs pratiques respectueuses de l'environnement.

" La foire valorisera les produits des maraîchers de Brazzaville, des terroirs et la gestion collective des ressources. Elle sensibilisera à une alimentation saine et développera le marché des produits locaux. La production locale ne satisfait pas encore le marché national ", a indiqué Dieudonné Badawé.

La foire est aussi une opportunité de passer des messages forts aux représentants des institutions, aux partenaires financiers, à la société civile ou au gouvernement, notamment sur l'importance de l'alimentation saine et sur l'urgence de développer le secteur agricole au Congo, pays exposé à une dépendance alimentaire quasi-totale vis-à-vis de l'étranger, soit huit millions d'euros par année pour importer les produits alimentaires.

" A l'occasion de la sixième édition, nous renouvelons notre soutien aux agriculteurs. Notre engagement s'inscrit dans le cadre de la résilience alimentaire 2020-2022 du gouvernement congolais. Nous appuyons depuis plus de six ans les transformateurs agricoles et les associations coopératives au Congo ", s'est exprimé Maurizio Cascioli, directeur de l'AFD Congo.

De son côté, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture a loué la diversité économique locale à travers cette foire alimentaire. Il a reconnu le taux élevé des importations de denrées alimentaires et a rappelé que le pays dispose de plus de dix millions de terres arables, dont à peine 4% sont mises en valeur.

" L'organisation de cette foire fait partie du plan de résilience du gouvernement contre la crise. L'agriculture n'est pas simplement un enjeu alimentaire mais un enjeu de santé publique et environnemental. Le devoir nous incombe d'informer les producteurs sur l'utilisation des méthodes de production agroécologie pour produire des aliments sains et respectueux de la santé des consommateurs et de l'environnement ", a indiqué Pascal Robin Ongoka. Il a encouragé la formation des producteurs, le financement et le développement des filières maraîchères.

Notons que pour la sixième édition de la foire alimentaire les maraîchers se sont vraiment investis dans la communication car les délégués des coopératives ont aménagé leurs stands et des petits panneaux d'affichage. Ils ont tout à fait saisi que cet événement n'était pas organisé seulement pour faire des ventes mais aussi pour communiquer et transmettre les bonnes pratiques agricoles.