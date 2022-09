Congo-Brazzaville: Santé - Dr Jean-Jacques Mbungani envisage l'amélioration des conditions de travail

Dans le souci de s'imprégner des conditions de travail des agents et cadres de l'administration de son ministère, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, accompagné de la vice-ministre, Véronique Kilumba Nkulu, a effectué récemment une visite d'inspection dans les différents programmes, directions et autres services de l'administration de la santé à Kinshasa.

Tour à tour, le ministre Jean-Jacques Mbungani s'est rendu au Secrétariat général à la santé, à l'Inspection générale de la santé, à la Division provinciale de la santé de Kinshasa, avant de chuter à la Direction nationale du programme élargi de vaccination (PEV).

Partout où ils sont passés, le ministre de la Santé et son équipe ont visité l'ensemble des services de chaque structure, avec une oreille attentive aux préoccupations des cadres et agents afin d'envisager les possibilités d'améliorer les conditions de travail de ces derniers.

Touché par le passage du ministre, le Secrétaire général à la santé a.i, Dr Body Ilonga, s'est dit ému et a salué cette initiative qui consiste à palper les réalités de travail. " Nous apprécions la descente du ministre au sein de notre administration, d'autant plus que, dans l'histoire, cela fait plus de dix ans qu'un ministre de la Santé a visité l'administration de son ministère.

La présence du ministre Jean-Jacques Mbungani et Mme la vice-ministre dans nos locaux constitue une motivation pour l'ensemble du personnel administratif sous sa tutelle. Cette visite donne de l'énergie positive, du fait que désormais, nos plaidoyers seront portés par leurs excellences ", a déclaré Dr Body Ilonga.

" Nous sommes convaincus que nos désidérata seront transmis au gouvernement pour que l'administration de la santé puisse être aidée et renforcée afin de bien accompagner et matérialiser le programme de la Couverture Santé Universelle, vision chère au président de la République. Coup de chapeau à ce binôme pour cette visite ", a-t-il renchéri.

La satisfaction des cadres et agents

La présence du ministre de la Santé dans toutes ces installations a suscité de l'enthousiasme auprès des agents et cadres. Selon le chef de la division provinciale de la santé/ville de Kinshasa, Dr Alex Kalume, cette descente a marqué ses collaborateurs. Elle témoigne d'une marque de considération de l'autorité politico-sanitaire envers son service.

"Ça fait pratiquement 18 ans que la DPS/Kinshasa a reçu une visite d'un ministre national de la Santé dans ses installations. Nous sommes très ravis de son passage qui nous a permis aussi d'échanger sur quelques sujets importants en rapport avec le fonctionnement de notre système administratif et ses difficultés ", s'est réjoui le Dr Alex Kalume.

Même ambiance a été constatée à la Direction générale du PEV où les agents et cadres ont manifesté un accueil chaleureux à l'endroit du ministre de la Santé. " Nous sommes très honorés de voir notre ministre venir personnellement nous rendre visite à la Direction générale du PEV qui est un des programmes-clés du ministère de la Santé. Le vaccin prévient beaucoup de maladies. Dans la gratuité de soins, il y a eu une intervention très importante qui consiste à administrer le vaccin à la femme enceinte et à l'enfant, le BCG ", a-t-il soutenu.

Cette visite d'inspection du ministre Jean-Jacques Mbungani va se poursuivre prochainement dans d'autres structures afin de constituer un rapport synthèse qui sera porté au niveau du gouvernement.