Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2022-2023 - Des kits scolaires au bénéfice des enfants albinos et autres vulnérables

Les actions menées par la FMT et ses partenaires, qui rentrent dans le cadre de la vision " Tous les enfants à l'école ", a visé de faciliter la rentrée scolaire en allégeant la tâche à leurs parents respectifs.

La Fondation Mwimba-Texas (FMT) a distribué, le samedi 3 septembre, des kits scolaires aux enfants albinos et autres vulnérables, en âge de scolarité. C'était au cours d'une activité solennelle organisée dans la salle du Conseil national de la jeunesse, dans la commune de Kalamu, à laquelle ont pris part plus d'une centaine de ces enfants accompagnés par leurs familles.

Dans ces kits, il y avait notamment des cahiers et autres objets classiques ainsi qu'un acompte pour les frais scolaires de l'année en cours. Pour les enfants albinos, la FMT a également ajouté dans ces kits des loupes ainsi que des crèmes solaires. " Nous sommes restés dans cette logique de la mission dévolue à la FMT par son fondateur, le champion catcheur albinos Alphonse Mwimba Makiese Texas d'heureuse mémoire ", a souligné le président de la FMT, Glody Mwimba. Et de rappeler que les albinos, qui sont déjà victimes de plusieurs discriminations dans la société, doivent bénéficier de l'éducation en vue d'assurer leur intégration dans cette dite société et de leur éviter le sort qui est actuellement le leur, par manque d'éducation.

Des partenariats pour le bien-être des albinos et des vulnérables

Pour mener cette action, l'ONG des albinos a bénéficié de l'apport de ses partenaires dont le Centre Kemesha, Conseil national de la jeunesse, le Centre congolais de génétique humaine ainsi que de la présidente de l'ONG Initiative Plus/Olive Lembe Kabila, qui est l'épouse de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Chacune de ces structures et de ces personnalités a apporté sa pierre dans l'organisation de cette journée et de cette action au bénéfice des enfants albinos et des vulnérables qui ont bénéficié de ces kits scolaires ainsi que des acomptes pour les frais scolaires.

Tous les enfants à l'école

L'action menée par la FMT et ses partenaires rentre dans le cadre de la vision prônée par cette ONG de voir tous les enfants en âge de scolarité être effectivement scolarisés. " Nous soutenons cette vision qui veut que tous les enfants bénéficient de l'éducation scolaire. C'est dans ce sens que nous avons fait appel à nos partenaires pour soutenir cette action de remise des kits scolaires, en vue de faciliter la rentrée scolaire aux enfants albinos et autres vulnérables en âge de scolarité ", a expliqué le président de la FMT.

Et cette action était une occasion pour le vice-président du Conseil national de la jeunesse, Nathanaël Atibu, de louer le travail abattu par la FMT en faveur des albinos, particulièrement, cette action des jeunes albinos en âge de scolarité. Il a, également, promis l'accompagnement de sa structure aux actions de l'ONG des albinos.

Nathanaël Atibu a, par ailleurs, émis le souhait de voir ces actions menées à travers toute la RDC, étant donné que les albinos et d'autres enfants vulnérables en âge de scolarité se retrouvent également dans d'autres provinces du pays. près les poèmes déclamés par les enfants albinos, un autre enfant albinos, Emmanuel, a lu un message qui a constitué l'interpellation des enfants albinos à leurs parents de qui ils sollicitent l'encadrement et la scolarisation pour faire d'eux des personnes utiles au pays.