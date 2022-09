Togo: Coopération avec l'université de Lausanne

Les universités de Lausanne (UNIL, Suisse) et de Lomé ont signé lundi à Lomé un accord ce coopération sur le Programme R4d.

Ce programme s'adresse à des chercheuses et chercheurs en Suisse et dans les pays en développement et émergents menant des recherches conjointes sur des questions globales. Il est axé sur la réduction de la pauvreté et la préservation des biens publics dans les pays en développement.

Les projets de recherche sont répartis en six modules: cinq à thèmes prioritaires, l'autre laisse aux scientifiques le libre choix des sujets.

Les cinq thèmes prioritaires thématiques concernent les causes et mécanismes de résolution des conflits sociaux dans un contexte institutionnel faible, l'emploi et le développement durable, l'innovation dans les systèmes agricoles et alimentaires pour la sécurité alimentaire, la gestion durable des écosystèmes pour la prestation de services écosystémiques, les systèmes d'approvisionnement et les mécanismes de financement dans le secteur de la santé

Jérôme Rossier, vice-recteur 'Ressources humaines' de l'UNIL a indiqué que dans le cadre de cette coopération, son établissement apportera tout son appui technique à l'UL.

Le R4d est financé par la direction du développement et de la coopération (DDC), organe du département fédéral des Affaires étrangères (DFAE).