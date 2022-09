Sénégal: Décès de doura Diallo et de son bébé - Le gynécologue, l'anesthésiste et l'infirmier plaqués sous contrôle judiciaire

L'information a été livrée par un de leurs conseils, Me Mohamed Malal Barry, avocat à la Cour, juste à sa sortie du Tribunal où ses clients faisaient face au juge d'instruction qui les a inculpés.

" Nos clients ont été entendus ce matin par le juge d'instruction. Ils ont été inculpés. Les deux, l'anesthésiste et le gynécologue, ont été inculpés d'homicide volontaire sur un bébé et d'homicide involontaire sur la maman du bébé. Le troisième, qui est l'aide infirmier, lui a été inculpé pour complicité d'homicide volontaire et d'homicide involontaire sur les deux personnes. Ils ont été entendus par le juge d'instruction et ils ont bénéficié par la suite du contrôle judiciaire ", a informé Me Mohamed Malal Barry.

Mieux, " cela signifie qu'ils sont libres, qu'ils rentrent chez eux mais à charge quand même pour eux de se présenter tous les 21 jours pour émarger sur le registre du contrôle du cabinet d'instruction. L'enquête vient de commencer, les bruts du dehors s'arrêtent dehors. Là c'est le temple de Themis et ce n'est vraiment que le droit qui se fait. Tout a été faut dans les règles ", a-t-il détaillé.

Revenant sur leur arrestation, il a indiqué que le procureur a été saisi de certains faits et qu'il a pris un réquisitoire. " C'est normal. Il a fait arrêter provisoirement des personnes qui ont été ensuite déférées devant le juge d'instruction. Et devant le juge d'instruction, ils ont été inculpés et maintenant l'enquête véritablement va commencer, le travail judiciaire va commencer. Et je pense que les juges vont faire appel à tous les experts qui mèneront toutes les enquêtes pour qu'au bout du compte, on puisse savoir qui est responsable de quoi et qui fera quoi ", a-t-il confié.