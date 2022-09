Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2022 - 2023 - Le MSC distribue 1000 kits scolaires aux élèves

La cérémonie de distribution de kits scolaires organisée par le parti politique, "Mouvement de solidarité citoyenne (Msc)" a eu lieu le samedi 03 septembre 2022 à Abidjan - Yopougon au stade de la Sicogi.

Ce sont 1000 kits scolaires qui ont été distribués aux élèves de la Sicogi pour apporter une aide aux parents de la commune.

Au cours de cette cérémonie, Bamba Lacina, conseiller spécial de la présidente du Mouvement de solidarité citoyenne (Msc), Sarata Chérif a expliqué que le parti politique Msc , émanation selon lui, de tous des enfants et ressortissants de la commune de Yopougon, a eu l' idée d' apporter une aide aux parents d'élèves de Yopougon-Sicogi pour cette rentrée scolaire 2022-2023 et s' investir dans les actions de développement de la commune. " Le parti politique, Mouvement de solidarité citoyenne(Msc) créé depuis 2019 par les jeunes ressortissants de la commune de Yopougon, a eu l'idée de venir en aide aux parents d'élèves de la commune en commençant par la Sicogi.

Nous avons 1000 kits scolaires qui seront distribués aux différents élèves de la Sicogi à partir de la classe du Cp1 au Cm2 en vue de les encourager car l'école est primordiale. Nous sommes engagés pour que cette initiative soit continuelle et s'investir dans les actions de développement de notre commune comme les autres le font pour leur commune. Nous sollicitons le soutien et la bénédiction de tous nos parents pour que nous puissions faire face aux réalités de notre commune car c' est en restant unis que nous pouvons y arriver", a-t-il- confié.

Nous sommes prêts pour donner le meilleur de nous-mêmes.

Isula Kouakou, représentant des élèves de la Sicogi, a souligné qu'ils sont prêts pour donner le meilleur d' eux-mêmes pour encourager leur parents et le Msc" Nous remercions le Mouvement de solidarité citoyenne(Msc) d'avoir pensé aux élèves de notre localité en nous distribuant des kits scolaires pour l' année académique 2022 - 2023. " Nous sommes prêts pour donner le meilleur de nous même , dans le but de satisfaire nos parents et d' encourager le Msc pour la motivation qu'ils ont suscité en nous. Nous leur donnons notre confiance entière pour que leur semence ne soit pas vaine ", a-t-elle confié.

Merci au Msc de nous avoir aidés dans nos différentes tâches

Bity Nestor, président du quartier Sicogi s'est dit heureux pour les différents kits scolaires distribués aux jeunes écoliers de la commune par le parti politique, Mouvement de solidarité citoyenne (Msc).

" Je remercie nos fils et jeunes de la commune de Yopougon qui ont pensé de nous aider dans nos tâches en distribuant des kits scolaires à leurs jeunes frères et sœurs. Je suis heureux de cette initiative amorcée dans notre localité. Que cela soit continuel car ils ont tous nos soutiens et bénédictions pour le développement de notre commune comme les autres le font chez eux", a -t-il déclaré.