Afrique: Deloitte Afrique francophone - Cooptation de nouveaux associés au Sénégal, en Côte-d'Ivoire et au Maroc

Deloitte Afrique francophone a coopté de nouveaux associés. Selon un communiqué de presse, il s'agit de Saoussane Tayaa, Associée Consulting, Maroc - El Hadji Malick Gueye, Associé Risk Advisory, Sénégal - Roméo Koudou, Associé Risk Advisory, Côte d'Ivoire.

" Ces cooptations s'inscrivent dans le cadre du développement ambitieux des activités de Deloitte en Afrique francophone. Elles permettent d'apporter les meilleures expertises à nos clients et ainsi répondre à leurs enjeux ; et renforcent notre volonté de positionner nos meilleurs talents au service de la performance dans tous nos métiers ", a déclaré Emmanuel Gadret, Managing Partner Deloitte Afrique francophone.

Forts de plus de 1 500 collaborateurs dont 55 associés basés dans 15 bureaux en Afrique francophone, Deloitte Afrique francophone offre à ses clients un accompagnement de proximité et sur mesure grâce à la maîtrise des enjeux locaux.

"Nous intervenons depuis plus de 30 ans dans les pays d'Afrique francophone : Maghreb, Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale. Nous disposons de 15 bureaux dans 13 pays et avons la capacité d'intervenir sur 19 pays. Nos activités de conseils, d'audit, de juridique et fiscal, financial advisory et d'outsourcing des fonctions comptable et financière, nous permettent de répondre aux attentes et aux besoins des acteurs publics et privés (Banques, Assurances, Telecom Medias Technologies... ) du continent ", lit-on dans le communiqué.